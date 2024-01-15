КХЛ представила 10 лучших голов прошедшей игровой недели

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Пресс-служба КХЛ опубликовала рейтинг лучших голов прошедшей игровой недели регулярного чемпионата. Список возглавила заброшенная шайба 20-летнего белорусского нападающего минского «Динамо» Вадима Мороза в игре с московским «Спартаком» (3:1), следом за ним расположилось взятие ворот Тейлора Бека из «Сибири», а замкнул тройку лучших гол представителя ЦСКА Сергея Плотникова.

Полностью рейтинг лучших голов недели в КХЛ выглядит следующим образом:

10-е место: Максим Березин («Лада»);

9-е место: Никита Гребёнкин («Металлург» Мг);

8-е место: Егор Степанов («Северсталь»);

7-е место: Рид Буше («Авангард»);

6-е место: Владислав Фирстов («Торпедо»);

5-е место: Виталий Кравцов («Трактор»);

4-е место: Максим Шалунов («Локомотив»);

3-е место: Сергей Плотников (ЦСКА);

2-е место: Тейлор Бек («Сибирь»);

1-е место: Вадим Мороз («Динамо» Мн).

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