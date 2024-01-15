КХЛ представила 10 лучших голов прошедшей игровой недели
Пресс-служба КХЛ опубликовала рейтинг лучших голов прошедшей игровой недели регулярного чемпионата. Список возглавила заброшенная шайба 20-летнего белорусского нападающего минского «Динамо» Вадима Мороза в игре с московским «Спартаком» (3:1), следом за ним расположилось взятие ворот Тейлора Бека из «Сибири», а замкнул тройку лучших гол представителя ЦСКА Сергея Плотникова.
Полностью рейтинг лучших голов недели в КХЛ выглядит следующим образом:
- 10-е место: Максим Березин («Лада»);
- 9-е место: Никита Гребёнкин («Металлург» Мг);
- 8-е место: Егор Степанов («Северсталь»);
- 7-е место: Рид Буше («Авангард»);
- 6-е место: Владислав Фирстов («Торпедо»);
- 5-е место: Виталий Кравцов («Трактор»);
- 4-е место: Максим Шалунов («Локомотив»);
- 3-е место: Сергей Плотников (ЦСКА);
- 2-е место: Тейлор Бек («Сибирь»);
- 1-е место: Вадим Мороз («Динамо» Мн).
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