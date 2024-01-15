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КХЛ определила лучших игроков 18-й недели сезона-2023/2024

КХЛ определила лучших игроков 18-й недели сезона-2023/2024
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Комиссия по определению лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги назвала лучших игроков 18-й недели сезона-2023/2024.

Лучшим вратарём признан Павел Хомченко из «Авангарда», выигравший все три своих матча с процентом отражённых бросков 96,46% и коэффициентом надёжности 1,33.

Лучшим защитником признан Максим Березин («Лада»), набравший 3 (1+2) очка, забросивший победную шайбу и отдавший две результативные передачи в двух матчах недели.

Форвард московского «Динамо» Седрик Пакетт признан лучшим нападающим. На счету форварда пять голов и один ассист в трёх матчах. Пакетт оформил хет-трик в матче с «Торпедо».

Лучшим новичком признан голкипер московского «Динамо» Максим Моторыгин, выигравший все три матча с процентом отражённых бросков 94,52%.

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