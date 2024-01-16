Форвард «Салавата Юлаева» назвал неожиданную причину тяжёлой игры с Данией на МЧМ-2015

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров рассказал, что одной из причин тяжёлой игры со сборной Дании (3:2 Б) на молодёжном чемпионате мира 2015 года стал выбор музыки в раздевалке перед встречей.

«Перед матчем в раздевалке поставили музыку, такая долбёжка была. Сыграли неважно. После игры Валерий Николаевич Брагин говорит: «У вас такая музыка играет, потом вы выходите на лёд, у вас она ещё в ушах продолжает звенеть, вот эти вот эти басы. Поставьте что-нибудь спокойное русское». С тех пор мы начали ставить уже спокойные песни, и это, я думаю, помогло нам тоже», — сказал Шаров в интервью Metaratings.ru.

На МЧМ-2015, который проходил в Канаде, сборная России дошла до финала, где уступила хозяевам турнира со счётом 4:5.

В нынешнем сезоне 28-летний Александр Шаров сыграл 49 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 25 результативных передач, набрав в общей сложности 38 очков.