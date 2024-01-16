Александр Шаров ответил на вопрос, где домашняя атмосфера ярче — в Новосибирске или Уфе

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров сравнил атмосферу на домашних матчах уфимского клуба и его бывшей команды — «Сибири».

«Достаточно провокационный вопрос. Я могу выделить именно „Сибирь“ и „Салават Юлаев“ как два клуба с самыми громкими и активными болельщиками. Могу привести такой пример: некоторые ребята, перешедшие в „Салават Юлаев“ в этом сезоне, не ожидали такой поддержки от болельщиков, и для них это было шоком. Но так как я уже в Новосибирске, столкнулся с такой бешеной поддержкой, то более спокойно к этому отнёсся. В общем, что в Уфе, что в Новосибирске потрясающие болельщики. Не буду говорить, кто лучше, выделять кого-то», — сказал Шаров в интервью Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 28-летний Александр Шаров сыграл 49 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 25 результативных передач, набрав в общей сложности 38 очков.

Напомним, «Салават Юлаев», набрав 65 очков 50 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В следующем матче подопечные Виктора Козлова сыграют с казахстанским «Барысом» на выезде. Встреча пройдёт сегодня, 16 января. Начало – в 16:30 мск.