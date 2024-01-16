Овечкин принял участие в тренировке «Вашингтона» перед матчем с «Анахаймом»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в тренировке команды перед предстоящим матчем с «Анахаймом». Россиянин пропустил последние две игры «Кэпиталз» с «Рейнджерс» из-за травмы нижней части тела. Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери сообщил журналистам, что решение о том будет ли играть Овечкин с «Анахаймом» будет принято непосредственно перед матчем.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 17 января 2024, среда. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Анахайм Дакс Анахайм Кто победит в основное время? П1 X П2

Без Овечкина «Вашингтон» сначала обыграл «Рейнджерс» на домашней площадке со счётом 3:2, а затем в гостях уступил со счётом 1:2.

Напомним, в нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 39 матчах, в которых отметился 27 (8+19) результативными действиями при показателе полезности «-11». Его результативная серия насчитывает уже шесть матчей, в которых он набрал 7 (2+5) очков.

Матч с «Анахаймом» пройдёт в ночь на 17 января и начнётся в 03:00 мск.