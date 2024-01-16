«Конец эпохи Овечкина близок». Что думают в Америке о ходах «Вашингтона» в дедлайн

До дедлайна обменов в НХЛ осталось менее двух месяцев. 8 марта клубы потеряют возможность повлиять на игру команды благодаря сделкам и добавлению новых хоккеистов. Или избавлению от старых.

Из года в год клубы НХЛ пытаются не затягивать и заранее готовиться к дедлайну. Поэтому чаще всего слухи и рассуждения о возможных изменениях в составах начинают появляться также заранее. Вот и сейчас североамериканские журналисты уже прикидывают, кто будет продавцом, кто — покупателем, какая команда в ком нуждается и какой игрок сменит прописку.

Так же происходит и с «Вашингтоном» — одним из популярнейших клубов для болельщиков в России и экспертов в Северной Америке. Что ждёт столичную команду? Нужно ли «Кэпиталз» пожертвовать будущим ради Александра Овечкина или направить все силы на выход в плей-офф? И что будет с Евгением Кузнецовым? Разберёмся!

«До завершения эпохи Алекса Овечкина осталось очень мало времени»

Журналист The Athletic Шон Гентайлл считает, что «Вашингтону», скорее всего, вновь придётся стать продавцом в дедлайн — уже второй год подряд.

«Шансы на плей-офф — небольшие. Покупатель или продавец в дедлайн? Осторожный продавец.

«Кэпс», которые набирают очки, несмотря на то что являются одной из худших команд в плане игры в атаке в НХЛ, начинают опускаться в турнирной таблице. Они проиграли два матча подряд и делят шестое место в столичном дивизионе с «Питтсбургом», который находится на подъёме. Включение Макса Пасиоретти в состав поможет, но следует исходить из того, что спад продолжится в следующем месяце», — написал Гентайлл.

Шансы на плей-офф у «Вашингтона» небольшие Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Обозреватель официального сайта НХЛ Дэн Розен в статье на сайте НХЛ назвал позицию, которую нужно укрепить «столичным».

«До завершения эпохи Алекса Овечкина осталось очень мало времени, и они не могут тратить его зря, особенно когда у них есть возможность выйти в плей-офф. Из-за травмы Бекстрёма они предпочли бы подписать нападающего из топ-6 с небольшим контрактом или игрока такого же уровня, которого они смогут переподписать.

Если «Кэпиталз» упадут в турнирной таблице, им придётся серьёзно задуматься об обмене игроков. У них истекают контракты Энтони Манты, Макса Пасиоретти, Николаса Обе-Кюбеля и Джоэля Эдмундсона. У Евгения Кузнецова и Ти Джея Оши остаётся один год по контракту. Распродажа в этом сезоне станет для «Кэпиталз» возможностью пополнить свой пул драфта для подписания перспективных игроков.

Хоккеисты должны доказать своему руководству, что они заслуживают быть в составе. Это повысит их шансы на выход в плей-офф. На данный момент игроки «Вашингтона» хорошо справляются со своей задачей, оставаясь в гонке за попадание в розыгрыш Кубка Стэнли — 2024. Я не думал, что они примут в ней участие. Посмотрим, где они будут через месяц», — считает Розен.

«Плевать на будущее»

Журналист Daily Faceoff Скотт Максвелл и вовсе призывает «Вашингтон» направить все силы на то, чтобы довести Овечкина до рекорда Уэйна Гретцки.

«Как и «Питтсбург», в «Вашингтоне», похоже, неохотно идут в полную перестройку, потому что хотят задобрить свою главную суперзвезду, но на этом их сходство заканчивается. «Питтсбург» идёт на это, чтобы оставаться конкурентоспособными, а «Кэпиталз» просто пытаются довести Овечкина до отметки в 895 голов. Отметки, которая казалась неизбежной вплоть до начала этого сезона. Теперь Овечкин выглядит обычным смертным, и это ещё один пример того, что время — непобедимо.

Непохоже, что Ови кто-то желает помочь. Банда уже не та, что раньше, и даже одного из лучших сезонов Дилана Строума недостаточно, чтобы подвести Овечкина к такой отметке. Возможно, им сможет помочь Макс Пасиоретти, но это всё равно не выглядит многообещающе.

Так что да, плевать на будущее, ведь «Вашингтон» выиграл свой Кубок с этой группой игроков. Никого не будет волновать, если они не выйдут в плей-офф в этом году, или то, что им потребуется ещё три-пять лет на восстановление, ведь история — вечна. Делайте всё, что в ваших силах, чтобы довести Овечкина до отметки в 895. Означает ли это провалиться в этом сезоне, чтобы заполучить отличного игрока, который помог бы Ови покорить это достижение (Селебрини, безусловно, сделал бы это, если бы они действительно могли взять на себя обязательства) — или обменять кучу своих активов, чтобы заполучить лучшего плеймейкера, который поможет Ови. Какие бы возможные варианты ни были, воплощайте их в жизнь. Нам всем это нужно», — написал Максвелл.

«Одна игра вратарей удержит «Кэпиталз» в борьбе за плей-офф до дедлайна»

Журналист ESPN Грег Вышински считает, что за вратарскую позицию «Кэпиталз» переживать не нужно, но вот помощь в атаке не помешает. Вернее, она необходима.

«Одна игра вратарей, скорее всего, удержит «Кэпиталз» в борьбе за плей-офф до дедлайна обменов. Если они будут близки к розыгрышу Кубка Стэнли, генеральный менеджер Брайан Маклеллан, несомненно, попытается укрепить команду в попытке вернуть «Вашингтон» в плей-офф после пропуска в прошлом сезоне.

Возможно, они подпишут игрока с коротким контрактом, но, несомненно, это будет форвард, учитывая их глубину синей линии», — написал Вышински.

Дарси Кемпер Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер также порассуждала на тему возможных изменений во вратарской линии «столичных». Обозревательница оценила вероятность обмена голкипера Дарси Кемпера на его визави из «Коламбуса» Элвиса Мерзликина.

«Лично я не вижу вероятности обмена Дарси Кемпера. Соответствуют ли его показатели тому, что команда ожидала от него в этом сезоне? Нет, но его игра не была отвратительной, а вратарская позиция не является главной проблемой команды в данный момент. Что гораздо более существенно, так это трудности в нападении.

Что касается возможного перехода Элвиса Мерзликина, который не просил обмен и заявил, что работает с клубом над новым контрактом, — я не думаю, что это оправдало бы себя. Мерзликин не был стабилен и испытывал трудности в «Коламбусе», а учитывая его стычку с Томом Уилсоном и другими игроками «Кэпиталз» в этом сезоне (в матче 22 декабря. — Прим. «Чемпионата»), я не считаю, что это то имя, которое лежит на повестке дня в организации. Его обмен на Кемпера не будет также эквивалентным по своей ценности», — написала Сильбер в своей статье.

«Регресс Кузнецова при игре «5 на 5» был шокирующим»

Журналист Bleacher Report Адам Гретц предположил, что «Вашингтон» может совершить другой обмен с «Коламбусом» — махнуть регрессирующего Евгения на звёздного, но скандального Патрика Лайне.

«Сообщалось, что в декабре «Кэпиталз» присматривались к «Блю Джекетс», и были некоторые предположения, что целью мог быть Лайне. Есть несколько интересных точек зрения, согласно которым «Кэпс» видятся логичным пунктом назначения (или ходом, который может сработать).

Прежде всего, может быть ситуация, при которой обе команды могли бы обменяться переживающими кризис игроками с большими контрактами, чтобы дать каждому из них возможность начать всё сначала. У игрока «Вашингтона» Евгения Кузнецова есть контракт ещё на один сезон, не считая нынешнего, с кэпхитом $ 7,8 млн, и сейчас он является лишь бледной тенью себя самого по сравнению с тем временем, когда был на пике. В этом сезоне у него всё из рук вон плохо, а его регресс при игре «5 на 5» за последние пару лет был шокирующим. Возможно, этот обмен не принесёт пользы «Коламбусу» на льду, но после сезона-2024/2025 контракт Кузнецова истечёт, и в долгосрочной перспективе это поможет сэкономить деньги.

Большим препятствием может стать то, что «Коламбус» может появиться в списке клубов Кузнецова, куда будет запрещён обмен. И вопрос в том, захочет ли он покинуть Вашингтон.

Другой интригующий момент заключается в том, сможет ли Лайне — по крайней мере, теоретически — взять на себя игру в большинстве и потянуть первую тройку «Вашингтона», когда Алекс Овечкин завершит карьеру в ближайшие годы. Патрик может дать им ещё одну потенциальную (и столь необходимую) угрозу в нападении.

Возможно, у Лайне есть свои недостатки при игре с шайбой и травмы определённо повлияли на него, но последние два года он по-прежнему идёт с графиком в одно очко за встречу, забивал 35 голов в 82 матчах. Он не только был бы одним из лучших нападающих «Кэпиталз» на данный момент, но и стал бы естественным преемником Овечкина в качестве игрока, способного забивать (даже если и не близкого по уровню к последнему)», — написал Гретц.

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер также оценила возможный обмен Кузи из стана «Кэпиталз».

«Что касается Кузнецова, я не думаю, что его обменяют до окончания сезона и что его обменяют в принципе. После этого сезона у него останется ещё год контракта с кэпхитом $ 7,8 млн, и, учитывая его нестабильность и игру в этом сезоне, он не будет представлять высокую цену. Таким образом, лето предоставит больше возможностей для обмена 92-го номера, но я не могу представить, чтобы кто-то взял такого дорогого игрока по ходу сезона», — написала Сильбер.