Дубль Лихачёва принёс «Локомотиву» победу в матче с «Нефтехимиком»
Поделиться
В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Нефтехимиком». Победу в матче одержали ярославцы со счётом 4:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2024, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Берёзкин (Каюмов) – 26:11 (5x5) 2:0 Лихачёв (Красковский, Полунин) – 29:04 (5x4) 2:1 Буруянов (Сериков) – 35:38 (5x5) 3:1 Лихачёв – 47:57 (5x5) 3:2 Соколов (Брюквин) – 55:33 (5x5) 4:2 Каюмов – 58:52 (en)
Ярославцы открыли счёт в середине второго периода, когда гол забил Максим Берёзкин с передачи Артура Каюмова. Спустя три минуты «Локомотив» удвоил преимущество — отличился Ярослав Лихачёв, которому ассистировали Павел Красковский и Александр Полунин. Под занавес второго периода «Нефтехимику» удалось сократить отрыв в счёте благодаря голу Никиты Буруянова. В середине третьего периода дубль оформил Лихачёв. На 56-й минуте Дмитрий Соколов забил второй гол нижнекамцев. Гол в пустые ворота забил Артур Каюмов.
Комментарии
- 16 января 2024
-
21:40
-
21:36
-
21:16
-
21:15
-
21:00
-
20:51
-
20:34
-
20:27
-
20:02
-
19:54
-
19:41
-
19:25
-
18:56
-
18:34
-
18:09
-
17:44
-
17:19
-
16:52
-
16:19
-
15:50
-
15:34
-
15:32
-
15:19
-
15:12
-
15:00
-
14:40
-
14:24
-
14:12
-
13:59
-
13:46
-
13:33
-
13:16
-
13:00
-
12:43
-
12:28
Партнерский контент