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Дубль Лихачёва принёс «Локомотиву» победу в матче с «Нефтехимиком»

Дубль Лихачёва принёс «Локомотиву» победу в матче с «Нефтехимиком»
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Нефтехимиком». Победу в матче одержали ярославцы со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2024, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Берёзкин (Каюмов) – 26:11 (5x5)     2:0 Лихачёв (Красковский, Полунин) – 29:04 (5x4)     2:1 Буруянов (Сериков) – 35:38 (5x5)     3:1 Лихачёв – 47:57 (5x5)     3:2 Соколов (Брюквин) – 55:33 (5x5)     4:2 Каюмов – 58:52 (en)    

Ярославцы открыли счёт в середине второго периода, когда гол забил Максим Берёзкин с передачи Артура Каюмова. Спустя три минуты «Локомотив» удвоил преимущество — отличился Ярослав Лихачёв, которому ассистировали Павел Красковский и Александр Полунин. Под занавес второго периода «Нефтехимику» удалось сократить отрыв в счёте благодаря голу Никиты Буруянова. В середине третьего периода дубль оформил Лихачёв. На 56-й минуте Дмитрий Соколов забил второй гол нижнекамцев. Гол в пустые ворота забил Артур Каюмов.

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