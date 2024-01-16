Дубль Лихачёва принёс «Локомотиву» победу в матче с «Нефтехимиком»

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Нефтехимиком». Победу в матче одержали ярославцы со счётом 4:2.

Ярославцы открыли счёт в середине второго периода, когда гол забил Максим Берёзкин с передачи Артура Каюмова. Спустя три минуты «Локомотив» удвоил преимущество — отличился Ярослав Лихачёв, которому ассистировали Павел Красковский и Александр Полунин. Под занавес второго периода «Нефтехимику» удалось сократить отрыв в счёте благодаря голу Никиты Буруянова. В середине третьего периода дубль оформил Лихачёв. На 56-й минуте Дмитрий Соколов забил второй гол нижнекамцев. Гол в пустые ворота забил Артур Каюмов.