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Ярославский «Локомотив» стал первым участником Кубка Гагарина — 2024

Ярославский «Локомотив» стал первым участником Кубка Гагарина — 2024
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Нефтехимиком». Победу в матче одержали ярославцы со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2024, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Берёзкин (Каюмов) – 26:11 (5x5)     2:0 Лихачёв (Красковский, Полунин) – 29:04 (5x4)     2:1 Буруянов (Сериков) – 35:38 (5x5)     3:1 Лихачёв – 47:57 (5x5)     3:2 Соколов (Брюквин) – 55:33 (5x5)     4:2 Каюмов – 58:52 (en)    

В параллельном матче в Москве «Спартак» обыграл «Витязь» в основное время со счётом 2:1. Таким образом, ярославский «Локомотив» стал первым участником Кубка Гагарина — 2024.

После 51 игры в текущем регулярном Фонбет чемпионате Континентальной хоккейной лиги ярославский «Локомотив» набрал 72 очка и на данный момент возглавляет таблицу Западной конференции КХЛ. У занимающего девятую строчку на Западе «Витязя» лишь 38 очков. Таким образом, за 17 матчей до окончания регулярки «Локомотив» обеспечил себе участие в плей-офф.

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