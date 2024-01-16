В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Нефтехимиком». Победу в матче одержали ярославцы со счётом 4:2.

В параллельном матче в Москве «Спартак» обыграл «Витязь» в основное время со счётом 2:1. Таким образом, ярославский «Локомотив» стал первым участником Кубка Гагарина — 2024.

После 51 игры в текущем регулярном Фонбет чемпионате Континентальной хоккейной лиги ярославский «Локомотив» набрал 72 очка и на данный момент возглавляет таблицу Западной конференции КХЛ. У занимающего девятую строчку на Западе «Витязя» лишь 38 очков. Таким образом, за 17 матчей до окончания регулярки «Локомотив» обеспечил себе участие в плей-офф.