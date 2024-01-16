«Спартак» прервал шестиматчевую серию поражений, обыграв «Витязь» в домашнем матче

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Витязем». Победу в упорном матче одержали красно-белые со счётом 2:1.
В начале второго периода «Витязю» удалось открыть счёт благодаря голу Александра Яремчука, которому ассистировали Джереми Рой и Владимир Галузин. Спустя несколько минут «Спартаку» удалось отыграться — гол забил Александр Беляев с передач Максима Цыплакова и Егора Зайцева. Красно-белые вышли вперёд в середине третьего периода, когда заброшенной шайбой отметился нападающий Александр Пашин с передачи Дмитрия Вишневского.
Таким образом, «Спартак» прервал свою шестиматчевую серию поражений и взял реванш у «Витязя» за поражение 30 декабря со счётом 4:5 в овертайме, с которого и началась эта череда проигрышей.
- 16 января 2024
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