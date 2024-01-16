Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спартак» прервал шестиматчевую серию поражений, обыграв «Витязь» в домашнем матче

«Спартак» прервал шестиматчевую серию поражений, обыграв «Витязь» в домашнем матче
Аудио-версия:
Комментарии

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Витязем». Победу в упорном матче одержали красно-белые со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 1
Витязь
Московская область
0:1 Яремчук (Рой, Галузин) – 21:30 (5x4)     1:1 Беляев (Цыплаков, Зайцев) – 24:47 (5x5)     2:1 Пашин (Вишневский) – 48:40 (5x5)    

В начале второго периода «Витязю» удалось открыть счёт благодаря голу Александра Яремчука, которому ассистировали Джереми Рой и Владимир Галузин. Спустя несколько минут «Спартаку» удалось отыграться — гол забил Александр Беляев с передач Максима Цыплакова и Егора Зайцева. Красно-белые вышли вперёд в середине третьего периода, когда заброшенной шайбой отметился нападающий Александр Пашин с передачи Дмитрия Вишневского.

Таким образом, «Спартак» прервал свою шестиматчевую серию поражений и взял реванш у «Витязя» за поражение 30 декабря со счётом 4:5 в овертайме, с которого и началась эта череда проигрышей.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android