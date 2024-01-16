Хет-трик Энаса помог минскому «Динамо» уверенно обыграть «Куньлунь»

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Куньлунем». Уверенную победу в матче одержали минчане со счётом 5:1.

Главным героем матча стал нападающий минского «Динамо» Сэм Энас, оформивший хет-трик. Это первый хет-трик американского форварда в КХЛ. Ещё по голу в составе минчан забили Даниил Сотишвили и Даниил Липский. Единственную шайбу в составе китайского клуба забросил Кайл Вуд с передачи Брэндона Ипа.

Ответный матч между командами состоится завтра, 17 января.