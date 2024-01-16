Хет-трик Энаса помог минскому «Динамо» уверенно обыграть «Куньлунь»
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Куньлунем». Уверенную победу в матче одержали минчане со счётом 5:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2024, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Энас (Волков, Фриц) – 08:53 (5x4) 1:1 Вуд (Ип) – 18:00 (4x4) 2:1 Сотишвили – 39:14 (4x5) 3:1 Липский – 41:02 (5x5) 4:1 Энас (Фриц) – 49:32 (5x5) 5:1 Энас (Фриц, Стась) – 55:17 (5x4)
Главным героем матча стал нападающий минского «Динамо» Сэм Энас, оформивший хет-трик. Это первый хет-трик американского форварда в КХЛ. Ещё по голу в составе минчан забили Даниил Сотишвили и Даниил Липский. Единственную шайбу в составе китайского клуба забросил Кайл Вуд с передачи Брэндона Ипа.
Ответный матч между командами состоится завтра, 17 января.
Комментарии
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