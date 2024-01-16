Ларионов рассказал о сроках восстановления Василия Атанасова

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о сроках восстановления нападающего Василия Атанасова, получившего травму ноги в матче с «Куньлунем».

«Я говорю с Атанасовым практически каждый день, говорю с докторами. Более того, мы отпускали его домой в Питер. Я попросил его спросить у Игоря-младшего сайт, где можно купить костный бульон, который даёт коллаген. Помимо терапии, это тоже часть восстановления. Динамика сейчас очень хорошая. Говорить о том, когда он вернётся… Прошло две недели, зная молодой организм, зная наших медиков. Надеюсь, через 10 дней мы получим результат второй МРТ, поймём, где он находится. Оттуда будем смотреть дальнейшие прогнозы по выходу на лёд, работе в зале. Не будем форсировать молодого парня. У нас есть время, лечение должно быть правильным и профессиональным. Думаю, совместными усилиями удастся его восстановить быстрее, чем мы хотели», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.