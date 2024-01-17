Ковальчук ругался со скамейки, Джикия и Зиньковский переживали за «Спартак». Фото с матча

16 января в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Спартак» прервал шестиматчевую серию поражений и одержал победу над «Витязем». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Алексея Жамнова.

В начале второго периода «Витязю» удалось открыть счёт благодаря голу Александра Яремчука, которому ассистировали Джереми Рой и Владимир Галузин. Спустя несколько минут «Спартаку» удалось отыграться — гол забил Александр Беляев с передач Максима Цыплакова и Егора Зайцева. Красно-белые вышли вперёд в середине третьего периода, когда заброшенной шайбой отметился нападающий Александр Пашин с передачи Дмитрия Вишневского.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Витязь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.