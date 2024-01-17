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Источник: в Подмосковье обстреляли автобус с игроками и персоналом ХК «СКА-Карелия»

Источник: в Подмосковье обстреляли автобус с игроками и персоналом ХК «СКА-Карелия»
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В Подмосковье обстреляли в автобус с командой Молодёжной хоккейной лиги «СКА-Карелия», сообщает телеграм-канал SHOT.

«Накануне вечером автобус с командой „СКА-Карелия“ выехал со стадиона „Балашиха Арена“ домой в Кондопогу. Уже на шоссе Энтузиастов с ним поравнялся Audi A6 с прибалтийскими номерами. Через несколько секунд водитель автобуса и все 32 пассажира услышали громкий хлопок. Сразу после этого водитель увидел сильно треснувшее стекло. Иномарка же быстро уехала с места происшествия, а водитель автобуса вызвал полицию. Предположительно, выстрел был из травматического пистолета», — сказано в сообщении издания.

Фото: Телеграм-канал SHOT

В матче регулярного чемпионата МХЛ «СКА-Карелия» обыграла ХК «Русские Витязи» со счётом 4:1, прервав шестиматчевую серию поражений клуба.

Olimpbet МХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2024, вторник. 18:00 МСК
Русские Витязи
Московская область
Окончен
1 : 4
СКА-Карелия
Кондопога
1:0 Шувалов (Саранов, Саютин) – 04:10 (5x5)     1:1 Атлас (Елесин) – 34:11 (5x5)     1:2 Ополинский (Прозоров) – 45:20 (5x5)     1:3 Глазунов (Кудымов) – 56:36 (5x5)     1:4 Ополинский (Афанасьев, Елесин) – 58:37 (en)    

Напомним, ранее стало известно, что три хоккеиста «Академии Михайлова» награждены грамотами управления МЧС по Тульской области за спасение из горящей квартиры женщины и двух её детей.

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