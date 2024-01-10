Три хоккеиста МХЛ награждены МЧС за спасение из горящей квартиры женщины с детьми

Три хоккеиста «Академии Михайлова» награждены грамотами управления МЧС по Тульской области за спасение из горящей квартиры женщины и двух её детей. Наград удостоились Владимир Истомин, Даниил Молодцов и Егор Стругов.

«В связи с неоценимой помощью сотрудникам МЧС и проявленным героизмом начальник главного управления МЧС России по Тульской области Алексей Павлов выразил героям благодарность. Он лично наградит хоккеистов грамотами регионального спасательного ведомства.

Стругов помог женщине эвакуировать детей из квартиры на лестничную клетку, а затем передать пострадавшую девочку в руки сотрудников скорой медицинской помощи. В это время двое других героев — Владимир Истомин и Даниил Молодцов — ринулись будить других жителей многоквартирного дома. По приезде пожарных хоккеисты помогали им в эвакуации людей из задымлённого здания», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

18-летний вратарь Истомин провёл в МХЛ 19 матчей, в которых продемонстрировал процент отражённых бросков 91,6%. 20-летний Молодцов в МХЛ сыграл 188 матчей и набрал 75 (14+61) очков. 20-летний защитник Стругов провёл в МХЛ 100 матчей, в которых отметился 10 (5+5) набранными очками.

В текущем сезоне «Академия Михайлова» после 35 матчей занимает седьмое место в «Золотом» дивизионе Западной конференции МХЛ.