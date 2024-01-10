Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Три хоккеиста МХЛ награждены МЧС за спасение из горящей квартиры женщины с детьми

Три хоккеиста МХЛ награждены МЧС за спасение из горящей квартиры женщины с детьми
Аудио-версия:
Комментарии

Три хоккеиста «Академии Михайлова» награждены грамотами управления МЧС по Тульской области за спасение из горящей квартиры женщины и двух её детей. Наград удостоились Владимир Истомин, Даниил Молодцов и Егор Стругов.

«В связи с неоценимой помощью сотрудникам МЧС и проявленным героизмом начальник главного управления МЧС России по Тульской области Алексей Павлов выразил героям благодарность. Он лично наградит хоккеистов грамотами регионального спасательного ведомства.

Стругов помог женщине эвакуировать детей из квартиры на лестничную клетку, а затем передать пострадавшую девочку в руки сотрудников скорой медицинской помощи. В это время двое других героев — Владимир Истомин и Даниил Молодцов — ринулись будить других жителей многоквартирного дома. По приезде пожарных хоккеисты помогали им в эвакуации людей из задымлённого здания», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

18-летний вратарь Истомин провёл в МХЛ 19 матчей, в которых продемонстрировал процент отражённых бросков 91,6%. 20-летний Молодцов в МХЛ сыграл 188 матчей и набрал 75 (14+61) очков. 20-летний защитник Стругов провёл в МХЛ 100 матчей, в которых отметился 10 (5+5) набранными очками.

В текущем сезоне «Академия Михайлова» после 35 матчей занимает седьмое место в «Золотом» дивизионе Западной конференции МХЛ.

Материалы по теме
Тренер-телезвезда и 16-летние суперталанты. Главные сюжеты сезона МХЛ
Тренер-телезвезда и 16-летние суперталанты. Главные сюжеты сезона МХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android