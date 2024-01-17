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«Нам не нашлось чем ответить». Форвард «Авангарда» — о провале второго периода игры с ЦСКА

«Нам не нашлось чем ответить». Форвард «Авангарда» — о провале второго периода игры с ЦСКА
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Нападающий «Авангарда» Томаш Юрчо отметил, что омичи слабо провели второй период в матче с ЦСКА (1:4), и заявил, что армейцы изменили стратегию игры после неудачного первого периода. «Авангард» проиграл второй игровой отрезок со счётом 0:1.

«Мне кажется, что ЦСКА изменил стратегию во втором периоде, они стали применять мощный форчекинг, прессинговать в нашей зоне активно, создавать моменты. По большому счёту нам не нашлось чем ответить. Нам нужно лучше действовать все 60 минут», – сказал Юрчо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Юрчо стал автором шайбы в пустые ворота в концовке матча с московскими армейцами и отметился результативной передачей в первом голе омичей.

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