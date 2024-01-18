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27 сейвов Сергея Бобровского не помогли «Флориде» одержать победу над «Детройтом»

27 сейвов Сергея Бобровского не помогли «Флориде» одержать победу над «Детройтом»
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Сегодня, 18 января, «Флорида Пантерз» на своей площадке проиграла «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 2:3 (0:0, 2:1, 0:1, 0:1 — ОТ).

В составе «Детройта» заброшенными шайбами отметились Майкл Расмуссен, Робби Фабри и Дилан Ларкин.

За «Флориду» голами отличились Сэм Райнхарт и Густав Форслинг. Ворота команды защищал российский вратарь Сергей Бобровский, совершивший 27 сейвов (90%).

После 44 матчей «Детройт» занимает 6-е место в Восточной конференции с 51 очком. «Флорида расположилась на 3-й строчке, набрав 58 очков в 44 играх.

Следующий матч «Детройт» проведёт с «Каролина Харрикейнз», а «Флорида» сыграет с «Миннесота Уайлд».

НХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2024, четверг. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 3
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Райнхарт (Лунделль, Куликов) – 25:38 (sh)     1:1 Расмуссен (Мяяття, Копп) – 31:40     2:1 Форслинг (Беннетт) – 31:56     2:2 Фаббри (Расмуссен, Мяяття) – 46:15     2:3 Ларкин (Гостисбер, Перрон) – 61:09 (pp)    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

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