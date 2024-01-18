27 сейвов Сергея Бобровского не помогли «Флориде» одержать победу над «Детройтом»

Сегодня, 18 января, «Флорида Пантерз» на своей площадке проиграла «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 2:3 (0:0, 2:1, 0:1, 0:1 — ОТ).
В составе «Детройта» заброшенными шайбами отметились Майкл Расмуссен, Робби Фабри и Дилан Ларкин.
За «Флориду» голами отличились Сэм Райнхарт и Густав Форслинг. Ворота команды защищал российский вратарь Сергей Бобровский, совершивший 27 сейвов (90%).
После 44 матчей «Детройт» занимает 6-е место в Восточной конференции с 51 очком. «Флорида расположилась на 3-й строчке, набрав 58 очков в 44 играх.
Следующий матч «Детройт» проведёт с «Каролина Харрикейнз», а «Флорида» сыграет с «Миннесота Уайлд».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
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