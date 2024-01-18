Назаров вспомнил историю с нарушением «Витязем» лимита на легионеров в КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров вспомнил историю, которая произошла во время того, как он возглавлял «Трактор». В матче челябинского клуба с «Витязем» хоккеисты подмосковной команды нарушили регламент лимита на легионеров в КХЛ и впоследствии получили техническое поражение.

«В октябре 2008 года мой «Трактор» играл против «Витязя», где главным тренером был Сергей Гомоляко. Перед игрой увидели, что у них пятеро иностранцев катаются, тогда как по регламенту в заявке могло быть только четверо таких игроков. Мы засняли это нарушение на видео, отправили в КХЛ и получили ответ, что будет вынесено техническое поражение.

Мы в итоге отыграли весь матч, а на следующий день КХЛ присудила поражение «Витязю» — 0:5. Во время игры я делал суровый взгляд, мои парни улыбались, а единственным, кто не смеялся в тот вечер, был Сергей Гомоляко», — цитирует Назарова «Матч ТВ».

Матч проходил 27 октября 2008 года. В той встрече «Витязь» обыграл «Трактор», под руководством Назарова со счётом 3:1. В составе «Витязя» в том матче приняли участие пять канадцев: Деррик Волзер, Крис Саймон, Дарси Веро, Натан Перрот и Арэн Спайло.