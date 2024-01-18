Менелл: для «Динамо» принципиально закончить регулярку на первом месте

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл рассказал о задачах бело-голубых на регулярный чемпионат сезона-2023/2024.

«Команде принципиально закончить регулярный чемпионат на первом месте? Да, конечно! Мы хотели бы закончить регулярный чемпионат на первом месте, подняться максимально высоко. Но вообще нам предстоит ещё много игр. За это время может случиться всё что угодно. Мы будем стараться одерживать победу в каждом матче», — сказал Менелл в интервью «Известиям».

Напомним, в текущем сезоне Менелл принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых отметился 35 (6+29) результативными действиями при показателе полезности «+4». Московский клуб после 51 матча набрал 72 очка и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.