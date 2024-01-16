Тренер московского «Динамо» Кудашов ответил на вопрос об увеличении команд в КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов ответил на вопрос об увеличении команд в КХЛ и высказался за отмену лимита на легионеров в лиге.

«Как отношусь к увеличению количества команд в КХЛ? Тогда нужно открыть лигу, чтобы не было лимита. Играют все. Танцуют все, пускай все и играют. За снятие ли я лимита? Думаю, что да. Всё равно столько народу не приедет, потому что у нас хорошие игроки свои, а то, что чемпионат будет хороший, я не сомневаюсь. Кто может сейчас уехать? Кто мог у нас, уехал. Кто имеет шансы – пытаются уехать. У нас нет таких игроков сейчас», — сказал Кудашов в интервью YouTube-каналу «Скользкий Лёд NEW».

В субботу, 14 января, в одной из центральных игр дня московское «Динамо» на домашнем льду разгромило нижегородское «Торпедо» Игоря Ларионова со счётом 6:1, благодаря чему вышло в лидеры Западной конференции КХЛ, обогнав ярославский «Локомотив».