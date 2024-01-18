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Чешский бывший вратарь рассказал об отношении европейских игроков к приглашению в КХЛ

Чешский бывший вратарь рассказал об отношении европейских игроков к приглашению в КХЛ
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Чешский бывший вратарь Томаш Вошврда, ныне работающий хоккейным агентом, рассказал об отношении европейских игроков к приглашению в КХЛ.

«Многое зависит от того, из какой страны родом игрок. Я разговаривал с несколькими хоккеистами из Словакии и знаю, что они получали предложения из России, но отказались от них. Однако есть и те, кто смирился с тем фактом, что можно «просто» поехать зарабатывать деньги.

Это очень индивидуально, здесь нельзя обобщать. Нельзя сказать, что никто из чехов не поехал бы, так как туда некоторые всё же едут. Но правда в том, что словаков в КХЛ больше.

Является ли проблемой найти в Европе работу хоккеисту, у которого было российское прошлое? Например, в Финляндии и Чехии категорически против привлечения игроков из КХЛ. Роль играет также тот факт, выступал ли игрок в российских соревнованиях до спецоперации (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации), или он приехал в Россию после её начала.

Как я уже сказал, в Чехии это неприемлемо. Но в Словакии я вижу значительный контраст», — цитирует Вошврду Pravda.sk.

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