Вратарь Юлиус Гудачек в Европе искал адвоката для иска по защите репутации

Чешский комментатор Роберт Заруба рассказал, что вратарь «Лайонс Франкфурт» Юлиус Гудачек в Европе искал адвоката для иска по защите репутации после того, как «Кладно» расторг с игроком контракт из-за его прошлой игры в КХЛ.

«Я знаю, что Гудачек искал адвоката, чтобы подать в суд на людей, которые, по его мнению, навредили его репутации. Другой вопрос, возьмётся ли за дело адвокат.

Он принимал участие в мероприятиях, где могла возникнуть поддержка России. Сам факт, что ты играешь на стадионе, где тебя встречает огромная буква Z, говорит о чём-то. Однако как игрок он ничего не мог с этим поделать. Лично я считаю, что намерения Гудачека были искренними.

Немцы, наверное, не так болезненно воспринимают эту тему, как чехи. Однако я не знаю, что именно побудило «Лайонс Франкфурт» подписать Гудачека и какова реакция немецких болельщиков. Это свободное решение каждого клуба», — приводит слова Зарубы Pravda.sk.