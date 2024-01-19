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Никита Кучеров достиг отметки в 500 результативных передач в НХЛ

Никита Кучеров достиг отметки в 500 результативных передач в НХЛ
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В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Миннесоту Уайлд».

На момент написания новости идёт третий период, счёт — 5:3 в пользу хозяев. В составе «Тампы» три результативные передачи на свой счёт записал российский нападающий Никита Кучеров. Таким образом, россиянин достиг отметки в 500 передач за весь период выступлений в НХЛ.

В текущем сезоне-2023/2024 Кучеров возглавляет гонку бомбардиров. Россиянин за 44 матча набрал 75 очков — забросил 28 шайб и отдал 47 результативных передач.

В следующем матче «Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграет с «Баффало» в гостях, встреча состоится 20 января.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
7 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Эрикссон Эк (Фэйбер, Миддлтон) – 05:17     1:1 Хедман (Пойнт, Кучеров) – 06:12     2:1 Чирелли (Пойнт, Хедман) – 20:16 (pp)     3:1 Мереля (Шири) – 23:20     3:2 Росси (Миддлтон, Капризов) – 30:52     4:2 Пойнт (Кучеров) – 32:41     4:3 Миддлтон (Росси, Цуккарелло) – 39:45     5:3 Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 41:09 (pp)     6:3 Эйссимонт (Чирелли, Рэддиш) – 46:59 (pp)     7:3 Чирелли (Хагель, Хедман) – 57:52    
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