Никита Кучеров достиг отметки в 500 результативных передач в НХЛ

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Миннесоту Уайлд».

На момент написания новости идёт третий период, счёт — 5:3 в пользу хозяев. В составе «Тампы» три результативные передачи на свой счёт записал российский нападающий Никита Кучеров. Таким образом, россиянин достиг отметки в 500 передач за весь период выступлений в НХЛ.

В текущем сезоне-2023/2024 Кучеров возглавляет гонку бомбардиров. Россиянин за 44 матча набрал 75 очков — забросил 28 шайб и отдал 47 результативных передач.

В следующем матче «Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграет с «Баффало» в гостях, встреча состоится 20 января.