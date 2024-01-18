Генменеджер «Тампы» оценил игру Кучерова в нынешнем сезоне НХЛ

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа прокомментировал успешную игру российского нападающего «молний» Никиты Кучерова.

«Что изменилось с Никитой Кучеровым в этом году? Это эволюция, но это касается не только этого года. За последние несколько лет он действительно улучшил свою игру без шайбы. Он недооценённый нападающий при игре в обороне.

Если вы посмотрите на то, что он делает, когда у него нет шайбы, то увидите, что он делает многое, чтобы помочь нам вернуть шайбу. Когда мы на какое-то время зажаты в своей зоне и если шайба оказывается у него, обычно мы спокойно выходим из зоны.

Другая область, где Кучеров преуспел — это лидерские качества. Сейчас он один из ключевых лидеров нашей команды. Каждую игру я рад, что он носит нашу майку, а не другого клуба», — приводит слова БрисБуа официальный сайт «Тампы».