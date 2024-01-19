«Северсталь» всухую одолела «Автомобилист», одержав седьмую победу подряд

В Екатеринбурге закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Автомобилист» принимал «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
В начале второго игрового отрезка Егор Степанов с передач Кристиана Яроша и Александра Самойлова открыл счёт в матче. Спустя три минуты Кирилл Пилипенко с передач Никиты Седова и Данила Аймурзина удвоил преимущество череповецкого клуба.
На последней минуте третьего периода Никита Коростелёв установил окончательный счёт в матче.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Для череповецкой «Северстали» эта победа стала седьмой подряд.
В следующем матче «Автомобилист» сыграет в Астане с «Барысом» 22 января. «Северсталь» проведёт матч в гостях с «Металлургом» 21 января.
- 19 января 2024
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