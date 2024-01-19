Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Северсталь» всухую одолела «Автомобилист», одержав седьмую победу подряд

«Северсталь» всухую одолела «Автомобилист», одержав седьмую победу подряд
Аудио-версия:
Комментарии

В Екатеринбурге закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Автомобилист» принимал «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

В начале второго игрового отрезка Егор Степанов с передач Кристиана Яроша и Александра Самойлова открыл счёт в матче. Спустя три минуты Кирилл Пилипенко с передач Никиты Седова и Данила Аймурзина удвоил преимущество череповецкого клуба.

На последней минуте третьего периода Никита Коростелёв установил окончательный счёт в матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2024, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 3
Северсталь
Череповец
0:1 Степанов (Ярош, Самойлов) – 21:18 (5x5)     0:2 Пилипенко (Седов, Аймурзин) – 24:28 (5x5)     0:3 Коростелёв (Ярош, Грудинин) – 59:34 (5x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Для череповецкой «Северстали» эта победа стала седьмой подряд.

В следующем матче «Автомобилист» сыграет в Астане с «Барысом» 22 января. «Северсталь» проведёт матч в гостях с «Металлургом» 21 января.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android