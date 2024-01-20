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Дубль Капризова помог «Миннесоте» одержать выездную победу над «Флоридой»

Дубль Капризова помог «Миннесоте» одержать выездную победу над «Флоридой»
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В Санрайзе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» уступила «Миннесоте Уайлд» (4:6).

Российский нападающий гостей Кирилл Капризов отметился в этом матче дублем и голевой передачей. Также в составе победителей дубль на счету Райана Хартмана. По разу отличились Брок Фэйбер и Матс Цуккарелло.

У хозяев шайбы забросили Аарон Экблад, Ээту Луостаринен, Антон Лунделль и Густав Форслинг.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский был заменён на своего коллегу Энтони Столарза после того, как во втором периоде пропустил три шайбы за семь минут.

«Миннесота» набрала 43 очка и занимает 13 место в таблице Западной конференции.

«Флорида» потерпела четвёртое поражение подряд, осталась с 58 очками и делит с «Нью-Йорк Рейнджерс» второе место на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 6
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Капризов – 02:49 (pp)     1:1 Экблад (Ткачук, Вераге) – 20:35     1:2 Хартман (Голигоски, Марун) – 23:22 (pp)     1:3 Эрикссон Эк (Фэйбер, Болди) – 27:36 (pp)     1:4 Цуккарелло (Эрикссон Эк, Капризов) – 30:32 (pp)     2:4 Луостаринен (Лунделль, Экблад) – 38:27     2:5 Капризов (Цуккарелло, Фэйбер) – 40:41 (pp)     3:5 Лунделль (Экблад, Райнхарт) – 48:05     4:5 Форслинг (Экблад) – 48:23     4:6 Хартман – 59:48    
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