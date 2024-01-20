Дубль Капризова помог «Миннесоте» одержать выездную победу над «Флоридой»

В Санрайзе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» уступила «Миннесоте Уайлд» (4:6).
Российский нападающий гостей Кирилл Капризов отметился в этом матче дублем и голевой передачей. Также в составе победителей дубль на счету Райана Хартмана. По разу отличились Брок Фэйбер и Матс Цуккарелло.
У хозяев шайбы забросили Аарон Экблад, Ээту Луостаринен, Антон Лунделль и Густав Форслинг.
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский был заменён на своего коллегу Энтони Столарза после того, как во втором периоде пропустил три шайбы за семь минут.
«Миннесота» набрала 43 очка и занимает 13 место в таблице Западной конференции.
«Флорида» потерпела четвёртое поражение подряд, осталась с 58 очками и делит с «Нью-Йорк Рейнджерс» второе место на Востоке.
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