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Все результаты игрового дня НХЛ 20 января

Все результаты игрового дня НХЛ 20 января
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Сегодня, 20 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Костин (Велено, Спронг) – 02:27     1:1 Мартинук (Бёрнс, Стаал) – 03:14     2:1 Нечас (Бантинг, Орлов) – 36:25     2:2 Комфер (Ларкин, Гостисбер) – 39:17 (pp)     3:2 Свечников (Бантинг, Ахо) – 50:46 (pp)     4:2 Ахо (Нечас, Свечников) – 58:44    
НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 6
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Капризов – 02:49 (pp)     1:1 Экблад (Ткачук, Вераге) – 20:35     1:2 Хартман (Голигоски, Марун) – 23:22 (pp)     1:3 Фэйбер (Болди, Эрикссон Эк) – 27:36 (pp)     1:4 Цуккарелло (Эрикссон Эк, Капризов) – 30:32 (pp)     2:4 Луостаринен (Лунделль, Экблад) – 38:27     2:5 Капризов (Цуккарелло, Фэйбер) – 40:41 (pp)     3:5 Лунделль (Экблад, Райнхарт) – 48:05     4:5 Форслинг (Экблад) – 48:23     4:6 Хартман – 59:48    
НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Силлинджер (Чинахов, Годро) – 04:21     1:1 Марино (Немец) – 20:28     1:2 Хольц (Фут, Уиллман) – 28:40     1:3 Хишир – 33:31     1:4 Бастиан (Баль) – 34:43    
НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2024, суббота. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 3
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Нельсон (Фэшинг, Палмьери) – 06:09     1:1 Катчук (Сэнфорд, Джонсон) – 38:07     2:1 Андерсон (Блэквелл, Дикинсон) – 39:14     3:1 Дикинсон (Андерсон, Джонс) – 45:10     3:2 Хорват (Барзал, Добсон) – 46:37     3:3 Палмьери (Добсон, Романов) – 52:50     4:3 Джонс (Катчук, Дикинсон) – 60:22    

На данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 63 очками после 44 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 64 очками после 45 матчей.

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