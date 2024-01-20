Все результаты игрового дня НХЛ 20 января

Сегодня, 20 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

На данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 63 очками после 44 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 64 очками после 45 матчей.