Ротенберг — о «СКА Арене»: не надо лететь в Нью-Йорк. У нас в России лучший дворец в мире

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победного матча с «Куньлунь Ред Стар» (3:1) рассказал о новой «СКА Арене», на которую клуб переедет в феврале 2024 года.

«Если всё упростить, убрать все технические моменты, то мы все прекрасно понимаем, что это мечта каждого хоккеиста — играть на самой большой арене в мире при полных трибунах. 21 500 зрителей на каждом матче — мы максималисты, будем стремиться к этому. Это мечта каждого хоккеиста — не надо никуда улетать. Не надо лететь в Монреаль — там уже старый дворец, кстати. Не надо лететь в Нью-Йорк, в Торонто. У нас в России лучший дворец в мире. Наши хоккеисты будут оставаться в России, играя на таких аренах», — цитирует Ротенберга пресс-служба СКА.

Напомним, первым матчем армейцев в новом дворце станет встреча с «Сочи» 11 февраля. «СКА Арена» стала самым большим в мире хоккейным стадионом с вместимостью 21 500 зрителей, обогнав знаменитую арену «Белл-центр» в Монреале. Спортивная площадка располагается на месте снесённого СКК «Петербургский». В декабре 2023 года на арене был проведён Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги.

Ранее подопечные Романа Ротенберга стали вторым клубом Континентальной хоккейной лиги после ярославского «Локомотива», кто обеспечил себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина – 2024.