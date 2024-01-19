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«Всё только начинается». Ротенберг — о выходе СКА в плей-офф

«Всё только начинается». Ротенберг — о выходе СКА в плей-офф
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победного матча с «Куньлунь Ред Стар» (3:1) прокомментировал выход армейцев в розыгрыш Кубка Гагарина — 2024.

«Сильные соперники, здорово начали игру, создали нам много сложностей. Понимали, что они здорово сыграли в Минске, переломили там игру, проигрывая 0:2, и выиграли 5:2, поэтому серьёзно готовились. Была поставлена задача в этом матче выйти в плей-офф. Ребята – молодцы, выполнили задачу, всех поздравляю. Огромная работа проделана, но всё только начинается. Есть, что улучшить, есть моменты, которые нам надо разобрать, есть ошибки», — цитирует Ротенберга пресс-служба КХЛ.

После этой победы подопечные Романа Ротенберга стали вторым клубом Континентальной хоккейной лиги после ярославского «Локомотива», кто обеспечил себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина – 2024. Армейцы принимали участие во всех плей-офф в истории КХЛ.

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