Гусев стал первым игроком в истории КХЛ, отдавшим 50+ передач в двух регулярках

В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимает одноклубников из Минска. Идёт третий период, счёт 3:1 в пользу московского клуба.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Форвард московского «Динамо» Никита Гусев поучаствовал во всех трёх голах бело-голубых в этом матче, забросив шайбу и отдав две результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Гусев стал первым хоккеистом в истории КХЛ, отдавшим 50+ передач за один регулярный чемпионат в двух и более сезонах.

Рекорд по передачам за один регулярный сезон:

65 — Никита Гусев (сезон-2018/2019);

60 — Александр Радулов (сезон-2010/2011);

51 — Крис Ли (сезон-2016/2017);

50 — Вадим Шипачёв (сезон-2016/2017), Никита Гусев (сезон-2023/2024).