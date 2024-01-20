Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гусев стал первым игроком в истории КХЛ, отдавшим 50+ передач в двух регулярках

Гусев стал первым игроком в истории КХЛ, отдавшим 50+ передач в двух регулярках
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимает одноклубников из Минска. Идёт третий период, счёт 3:1 в пользу московского клуба.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2024, суббота. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Гусев (Уил, Прибыльский) – 24:10 (5x5)     1:1 Коробов (Энас, Волков) – 34:44 (5x5)     2:1 Римашевский (Гусев, Прибыльский) – 37:56 (5x5)     3:1 Пыленков (Гусев, Римашевский) – 41:10 (5x4)     4:1 Уил (Гусев, Римашевский) – 58:02 (5x5)    

Форвард московского «Динамо» Никита Гусев поучаствовал во всех трёх голах бело-голубых в этом матче, забросив шайбу и отдав две результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Гусев стал первым хоккеистом в истории КХЛ, отдавшим 50+ передач за один регулярный чемпионат в двух и более сезонах.

Рекорд по передачам за один регулярный сезон:
65 — Никита Гусев (сезон-2018/2019);
60 — Александр Радулов (сезон-2010/2011);
51 — Крис Ли (сезон-2016/2017);
50 — Вадим Шипачёв (сезон-2016/2017), Никита Гусев (сезон-2023/2024).

Материалы по теме
Нападающий «Динамо» Гусев установил рекорд клуба по очкам за одну регулярку
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android