Нападающий «Динамо» Гусев установил рекорд клуба по очкам за одну регулярку

В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимает одноклубников из Минска. Идёт третий период, счёт 3:1 в пользу московского клуба.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Форвард московского «Динамо» Никита Гусев поучаствовал во всех трёх голах бело-голубых в этом матче, забросив шайбу и отдав две результативные передачи. Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Гусев набрал 69-е очко в сезоне и установил новый рекорд московского «Динамо» по очкам за один регулярный чемпионат. Предыдущее лучшее достижение принадлежало Вадиму Шипачёву — 68 очков в сезоне-2018/2019.