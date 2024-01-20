Нападающий «Динамо» Гусев установил рекорд клуба по очкам за одну регулярку
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В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимает одноклубников из Минска. Идёт третий период, счёт 3:1 в пользу московского клуба.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2024, суббота. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Гусев (Уил, Прибыльский) – 24:10 (5x5) 1:1 Коробов (Энас, Волков) – 34:44 (5x5) 2:1 Римашевский (Гусев, Прибыльский) – 37:56 (5x5) 3:1 Пыленков (Гусев, Римашевский) – 41:10 (5x4) 4:1 Уил (Гусев, Римашевский) – 58:02 (5x5)
Форвард московского «Динамо» Никита Гусев поучаствовал во всех трёх голах бело-голубых в этом матче, забросив шайбу и отдав две результативные передачи. Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Гусев набрал 69-е очко в сезоне и установил новый рекорд московского «Динамо» по очкам за один регулярный чемпионат. Предыдущее лучшее достижение принадлежало Вадиму Шипачёву — 68 очков в сезоне-2018/2019.
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