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«Сочи» пропустил три шайбы от «Трактора» за 1 минуту и 23 секунды

«Сочи» пропустил три шайбы от «Трактора» за 1 минуту и 23 секунды
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В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Трактор» принимает «Сочи». После первого периода хозяева ведут – 5:1.

Во второй половине второго периода хоккеисты «Трактора» продемонстрировали невероятную результативность, отправив три шайбы кряду в ворота голкипера «Сочи» Никиты Богданова. Вторую заброшенную шайбу в матче на свой счёт записал Антон Бурдасов, также отличились Александр Рыков и Максим Шабанов. В конце второй двадцатиминутки разгромный счёт (5:1) установил нападающий челябинцев Егор Попов., который поразил ворота вышедшего на лёд вратаря Михаила Бердина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2024, суббота. 15:30 МСК
Трактор
Челябинск
3-й период
6 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Бурдасов (Яруллин) – 06:11 (5x4)     1:1 Тянулин (Крощинский, Попов) – 22:10 (5x5)     2:1 Бурдасов (Сошников, Карпухин) – 33:24 (5x5)     3:1 Рыков (Робинсон, Попов) – 34:33 (5x5)     4:1 Шабанов (Юртайкин, Ткачёв) – 34:47 (5x5)     5:1 Попов (Рыков) – 38:37 (5x5)     6:1 Кравцов (Телегин, Дер-Аргучинцев) – 47:54 (5x5)    
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