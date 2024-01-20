Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Вашингтона» прокомментировал продление контракта с Алексеем Протасом

Генменеджер «Вашингтона» прокомментировал продление контракта с Алексеем Протасом
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан оценил подписание нового пятилетнего контракта с 23-летним белорусским нападающим команды Алексеем Протасом.

«Алексей — молодой и талантливый игрок, и мы рады подписать с ним долгосрочный контракт. Он добился больших успехов в своей профессиональной карьере, и мы ожидаем, что он продолжит совершенствоваться и будет играть ключевую и влиятельную роль в этой команде в течение многих последующих лет», — приводит слова Маклеллана пресс-служба «Вашингтона» на официальном сайте клуба.

Напомним, «Вашингтон» подписал с Протасом пятилетний контракт на общую сумму в $ 16,875 млн ($ 3,375 млн за сезон). В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету Алексея 42 матча за «Кэпиталз», в которых он набрал 18 (3+15) очков.

Материалы по теме
Экс-скаут сборной России о Протасе: удачное подписание, в первую очередь для «Вашингтона»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android