Главный тренер «Трактора» высказался об адаптации Родевальда и Дронова

Главный тренер челябинского «Трактора» Алексей Заварухин оценил игру новичков команды нападающего Джека Родевальда и защитника Григория Дронова, пополнивших клуб в дедлайн КХЛ.

«Где-то не хватает взаимопонимания. Ребята над этим работают. Надеемся, что нюансы и взаимопонимание придут. Все это придёт через работу и тренировки. Джек провёл с командой только несколько тренировок. Георгий у нас уже давно в команде. Хорошо влился, играет в большинстве, выполняет наши требования», — приводит слова Алексея Заварухина пресс-служба «Трактора» на официальном сайте клуба.

Отметим, что защитник Григорий Дронов провёл за «Трактор» уже девять встреч, в которых отметился четырьмя результативными передачами при показателе полезности «+1». Родевальд за две игры очков не набрал.