Форвард «Металлурга» Коробкин получил перелом ноги с «Адмиралом» и выбыл на два месяца

25-летний российский нападающий магнитогорского «Металлурга» Егор Коробкин выбыл на длительный срок из-за травмы, полученной в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (5:2). Об этом сообщает Metaratings.

Как отмечает источник, у Коробкина выявлен перелом ноги, вследствие чего нападающий пропустит около двух месяцев.

Напомним, в нынешнем сезоне Коробкин принял участие в 53 матчах в составе «Металлурга», в которых отметился 23 (9+14) результативными действиями при показателе полезности «-1». Всего в КХЛ на его счету 218 игр и 58 (25+33) очков.

Егор выступает за «Металлург» с 2018 года. Он является воспитанником клуба. Контракт 25-летнего нападающего рассчитан до конца сезона-2025/2026.