«Металлург» продлил контракт с нападающим Егором Коробкиным. Как сообщает пресс-служба магнитогорского клуба, соглашение между клубом и игроком рассчитано на два года – до конца сезона-2025/2026.

Егор Коробкин – уроженец Магнитогорска, воспитанник «Металлурга». Нападающий прошёл всю вертикаль от детской школы до основы. Всю профессиональную карьеру Егор провёл в командах системы «Металлурга».

В текущем сезоне на счету Коробкина 43 матча, в которых нападающий набрал 19 очков — забросил восемь шайб и отдал 11 результативных передач.

Всего в КХЛ на счету 25-летнего нападающего 208 игр, в которых Коробкин набрал 54 очка — забросил 24 шайбы и отдал 30 результативных передач.