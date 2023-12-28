Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Металлург» продлил контракт с нападающим Егором Коробкиным

«Металлург» продлил контракт с нападающим Егором Коробкиным
Комментарии

«Металлург» продлил контракт с нападающим Егором Коробкиным. Как сообщает пресс-служба магнитогорского клуба, соглашение между клубом и игроком рассчитано на два года – до конца сезона-2025/2026.

Егор Коробкин – уроженец Магнитогорска, воспитанник «Металлурга». Нападающий прошёл всю вертикаль от детской школы до основы. Всю профессиональную карьеру Егор провёл в командах системы «Металлурга».

В текущем сезоне на счету Коробкина 43 матча, в которых нападающий набрал 19 очков — забросил восемь шайб и отдал 11 результативных передач.

Всего в КХЛ на счету 25-летнего нападающего 208 игр, в которых Коробкин набрал 54 очка — забросил 24 шайбы и отдал 30 результативных передач.

Материалы по теме
«Металлург» продлил контракты с тремя молодыми хоккеистами
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android