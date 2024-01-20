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Рябыкин: «Витязь» доминировал в игре с «Ладой» все 60 минут

Рябыкин: «Витязь» доминировал в игре с «Ладой» все 60 минут
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Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин прокомментировал поражение своих подопечных в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ с тольяттинской «Ладой» (1:2 Б).

«Мне игра понравилась. Мы сегодня доминировали все 60 минут. Пропустили гол в начале, но не опустили руки, гнули свою линию. Здорово сыграл Подъяпольский, не дав нам реализовать свои моменты. Такие игры бывают, когда ты играешь в одной зоне, но проигрываешь. Мы проиграли по буллитам, но я очень доволен игрой своей команды.

Что помешало играть также напористо, как во втором периоде? Я бы не сказал, что там дальше была равная игра. Если брать по броскам, моментам, то у нас намного больше было.

Реализация связана с индивидуальным мастерством «Витязя»? Как я уже сказал, игра Подъяпольского – это раз. Во-вторых, мы не смогли найти ключ к воротам «Лады», — сказал Рябыкин на пресс-конференции, опубликованной на YouTube-канале «Лады».

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