«Обычное видео». Куик неожиданно отреагировал на первый матч с «Кингз» в Лос-Анджелесе

Вратарь «Рейнджерс» Джонатан Куик не смог скрыть разочарования от поражения в матче с «Лос-Анджелесом» (1:2). Этот матч стал первым для ветерана на площадке бывшего клуба. Перед матчем на медиакубе арены показали трогательное видео с лучшими моментами карьеры Куика в «Лос-Анджелесе».

«Был ли этот матч особенным для меня? Нет, просто обычный матч регулярного чемпионата. Мы старались заработать два очка, но не смогли этого сделать. Что я почувствовал, когда на арене включили видео? Ничего необычного, они показывают подобные видео много раз, и это просто очередное из них.

Это была плотная и равная игра, соперник забил на один гол больше. Я должен был ловить обе пропущенные шайбы», — цитирует Куика пресс-служба клуба.

38-летний вратарь на протяжении 16 сезонов защищал цвета «Кингз». Куик является лидером «Лос-Анджелеса» по сыгранным матчам, победам и шат-аутам.