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«Салават Юлаев» провёл торжественную церемонию в честь 1000-го матча Бирюкова в КХЛ

«Салават Юлаев» провёл торжественную церемонию в честь 1000-го матча Бирюкова в КХЛ
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Перед матчем с «Амуром» состоялась торжественная церемония в честь достижения защитника Евгения Бирюкова. 37-летний игрок обороны первым в истории лиги провёл 1000 матчей в КХЛ.

На церемонии присутствовала семья хоккеиста. Игроки «Салавата Юлаева» вручили Бирюкову памятное джерси и золотую клюшку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Бирюков начал своё выступление в КХЛ в сезоне-2008/2009 за магнитогорский «Металлург», за который играл до 2020 года. Затем игрок обороны перешёл в уфимский «Салават Юлаев». Бирюков является двукратным обладателем Кубка Гагарина и за карьеру в КХЛ набрал 148 (24+124) очков с показателем полезности «+116».

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