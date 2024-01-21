«Нефтехимик» на домашнем льду оказался сильнее «Адмирала»
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В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Нефтехимик» принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
В составе хозяев отличились Булат Шафигуллин, Егор Корбит и Евгений Митякин. У гостей забрасывали Джованни Фьоре и Кирилл Петьков.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
«Нефтехимик», набрав 55 очков в 55 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (41) располагается на последней, 12-й, строчке на Востоке.
В следующем матче «Нефтехимик» примет нижегородское «Торпедо» (24 января), а «Адмирал» начнёт домашнюю серию игрой с магнитогорским «Металлургом» (24 января).
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Шафигуллин (Ураков) – 21:04 (4x5) 2:0 Корбит (Ураков, Шафигуллин) – 30:45 (5x5) 2:1 Фьоре (Голубев, Ибатуллин) – 37:33 (5x5) 3:1 Митякин (Соколов, Клок) – 55:57 (5x4) 3:2 Петьков (Завгородний) – 58:02 (5x5)
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