«Нефтехимик» на домашнем льду оказался сильнее «Адмирала»

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Нефтехимик» принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе хозяев отличились Булат Шафигуллин, Егор Корбит и Евгений Митякин. У гостей забрасывали Джованни Фьоре и Кирилл Петьков.

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«Нефтехимик», набрав 55 очков в 55 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (41) располагается на последней, 12-й, строчке на Востоке.

В следующем матче «Нефтехимик» примет нижегородское «Торпедо» (24 января), а «Адмирал» начнёт домашнюю серию игрой с магнитогорским «Металлургом» (24 января).