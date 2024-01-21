Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нефтехимик» на домашнем льду оказался сильнее «Адмирала»

«Нефтехимик» на домашнем льду оказался сильнее «Адмирала»
Комментарии

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Нефтехимик» принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе хозяев отличились Булат Шафигуллин, Егор Корбит и Евгений Митякин. У гостей забрасывали Джованни Фьоре и Кирилл Петьков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Нефтехимик», набрав 55 очков в 55 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (41) располагается на последней, 12-й, строчке на Востоке.

В следующем матче «Нефтехимик» примет нижегородское «Торпедо» (24 января), а «Адмирал» начнёт домашнюю серию игрой с магнитогорским «Металлургом» (24 января).

Календарь КХЛ сезона-2023/2024.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Шафигуллин (Ураков) – 21:04 (4x5)     2:0 Корбит (Ураков, Шафигуллин) – 30:45 (5x5)     2:1 Фьоре (Голубев, Ибатуллин) – 37:33 (5x5)     3:1 Митякин (Соколов, Клок) – 55:57 (5x4)     3:2 Петьков (Завгородний) – 58:02 (5x5)    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android