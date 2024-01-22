«Я очень нервничал». Руа поделился эмоциями от первой победы после возвращения в НХЛ

Главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа прокомментировал победу над «Далласом» (3:2 ОТ) в своём первом матче у руля «островитян».

«Я очень нервничал, потому что ты всегда хочешь победить в первой игре. Я очень благодарен игрокам, которые хорошенько для этого постарались. Надеюсь, мы показали нашим фанатам отличное шоу и принесли им удовольствие от победы. В какой-то момент я просто сказал игрокам быть собой и наслаждаться игрой. Бывают моменты, когда нужно поднять интенсивность игры и показать ребятам, что я хочу побеждать и намерен делать это вместе с ними. Это очень важно.

Я люблю свою работу. Я мог бы легко остаться дома и играть в гольф, наслаждаясь жизнью. Но эта работа помогает мне чувствовать себя живым, и я реально наслаждаюсь этим чувством», — цитирует Руа пресс-служба клуба.