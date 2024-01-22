Патрик Руа повторил достижение Барри Тротца в дебютном матче в «Айлендерс»

Сегодня, 22 января, «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл на своей площадке «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Ю-Би-Эс-Арене» завершилась со счётом 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0 – ОТ).

Этот матч стал для «островитян» первым под руководством нового главного тренера Патрика Руа, который недавно сменил на этом посту отправленного в отставку Лэйна Ламберта. Руа стал всего вторым главным тренером в истории «Айлендерс», которому удалось одержать победу в овертайме в дебютном матче в клубе.

5 октября 2018 года подобным достижением отметился проводивший первый матч на посту главного тренера американского клуба Барри Тротц, под руководством которого «Айлендерс» переиграли «Каролину Харрикейнз» (2:1 ОТ). Автором победной шайбы тогда стал Джош Бэйли.