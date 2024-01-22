Семье Павола Демитры вернули памятное джерси игрока с Матча звёзд НХЛ — 2002

В семью словацкого экс-нападающего ярославского «Локомотива» Павола Демитры вернулось джерси игрока, которое он подарил болельщику «Сент-Луис Блюз» ещё в 2002 году. Об этой истории рассказала пресс-служба «Блюз» в социальной сети Х (ранее Twitter).

Как отмечает пресс-служба, прежде чем сесть на обратный рейс в Словакию, жена Павола Демитры, Майя Демитра, получила последний памятный подарок от болельщика «Сент-Луиса» — футболку Павола с Матча звёзд НХЛ – 2002.

Семья Бьюкенен, живущая на озере Озарк, уже много лет владела этой майкой после того, как выиграла её в благотворительной лотерее. В итоге джерси вернули туда, где оно будет находиться по праву – в семью Демитры.

Фото: «Сент-Луис Блюз» в социальной сети Х (ранее Twitter)

Напомним, Павол Демитра погиб вместе с командой «Локомотив» 7 сентября 2011 года при взлёте самолёта из ярославского аэропорта. Его жизнь оборвалась в возрасте 36 лет. В КХЛ он успел провести 72 матча, в которых набрал 81 (24+57) очко при показателе полезности «+19».