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Антон Бурдасов отметился впечатляющим голом с отрицательного угла в ворота «Сибири»

Антон Бурдасов отметился впечатляющим голом с отрицательного угла в ворота «Сибири»
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В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Трактор» принимает «Сибирь». Идёт первый период, хозяева ведут – 2:1.

На последней минуте первой двадцатиминутки 32-летний российский нападающий «Трактора» Антон Бурдасов, получив шайбу за воротами «Сибири» от Никиты Сошникова, решился на необычный шаг – нанести бросок, в результате которого шайба оказалась в воротах от спины Дениса Костина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне Бурдасов проводит свой 47-й матч, на его счету уже 29 (17+12) результативных действий при показателе полезности «-3».

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2024, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
2-й период
2 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Дер-Аргучинцев (Дронов) – 19:09 (5x5)     2:0 Бурдасов (Сошников) – 19:24 (5x5)     2:1 Белоусов (Андреофф, Бек) – 21:10 (5x4)    
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