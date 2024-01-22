Антон Бурдасов отметился впечатляющим голом с отрицательного угла в ворота «Сибири»
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В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Трактор» принимает «Сибирь». Идёт первый период, хозяева ведут – 2:1.
На последней минуте первой двадцатиминутки 32-летний российский нападающий «Трактора» Антон Бурдасов, получив шайбу за воротами «Сибири» от Никиты Сошникова, решился на необычный шаг – нанести бросок, в результате которого шайба оказалась в воротах от спины Дениса Костина.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, в нынешнем сезоне Бурдасов проводит свой 47-й матч, на его счету уже 29 (17+12) результативных действий при показателе полезности «-3».
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