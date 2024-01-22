«Благодарен судьбе, что свела с ним». Известный агент поделился мнением о Шестёркине

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился мнением о выступлениях 28-летнего российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в НХЛ.

«Честно скажу, талант Игоря Шестёркина для меня не удивление. Мы с ним достаточно долго работали до его отъезда в Северную Америку. Я благодарен судьбе, что она свела меня с этим спортсменом и человеком в этой хоккейной жизни.

Мне изначально было видно, что это вратарь самой высокой квалификации. У него всегда было видно высокое самообладание и самоконтроль. Спокойный, уверенный, солидный в воротах, знающий, что нужно делать, не боящийся рисковать человек и игрок.

Если вы вспомните, то на чемпионат мира до 18 лет в Сочи он поехал третьим вратарём просто по счастливой случайности. Кто-то из вратарей получил травму. Но возвращался он оттуда вратарём номер один сборной России 1995 года рождения. Здесь надо отдать должное тем тренерам — и вратарей, и Кравчуку, работавшему с командой, — которые доверили ему последний пост в команде.

Для меня Игорь — это прежде всего великолепная семья. Мама, папа, дедушка — все, кто его окружает, не только очень хорошие люди. Аура, которая окружала и окружает Игоря, очень многое ему дала. Она является отражением его дома», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в нынешнем сезоне НХЛ Шестёркин провёл 30 матчей, в которых отразил 90,2% бросков, пропуская в среднем 2,81 шайбы за игру.