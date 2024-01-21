Вратарь-бомбардир, трёхкратный чемпион, Панарин и Жамнов. Лучшие наши в истории НХЛ: 30-21

Спор о том, кто лучше, — классическая тема для спорта. Рейтинги, топы, обсуждения — без всего этого тяжело представить современную журналистику и хоккей. Североамериканские коллеги регулярно радуют болельщиков, создавая списки на разные темы и разной степени «вечности».

Мы подумали и решили — а почему бы не создать собственный рейтинг? Списки наших коллег всегда интересны, однако не менее увлекательно изучить, как относятся к тем или иным игрокам по другую сторону океана.

Так что хотим представить вам авторский топ-50 лучших российских хоккеистов в истории НХЛ. Он, скорее всего, окажется не менее спорным, чем североамериканский. Но в этом же и плюс рейтингов, верно? По-своему оценить влияние личностей нашей любимой сферы. Тем более автор планирует читать все ваши комментарии и, вероятно, ответить на вопросы отдельно — уже по итогам выхода всего рейтинга.

Топ окажется крупным, поэтому будет разделён на пять материалов — по десятке лучших. Сегодня мы хотим представить вам места с 30-го по 21-е.

30. Владимир Тарасенко

Клубы: «Сент-Луис Блюз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Оттава Сенаторз» (с 2013-го) — 12-й сезон в НХЛ

712 матчей, 602 (280+322) очка, «+70» — в регулярных чемпионатах

97 матчей, 64 (44+20) очка, «-23» — в плей-офф

Владимир Тарасенко Фото: AP/TASS

Нападающий был задрафтован в 2010-м в первом раунде под общим 16-м номером «Сент-Луисом». Тремя годами позже 21-летний Тарасенко присоединился к «блюзменам».

Дебют у Владимира удался. Он оформил дубль в ворота «Детройта» в первом же матче в НХЛ. Дебютный год ушёл у россиянина на раскачку, но уже со следующего сезона форвард стал одним из лидеров «Блюз», коим оставался в течение почти 10 лет. В 2016-м ему и вовсе вручили нашивку альтернативного капитана! Однако свой лучший сезон Тарасенко провёл уже в чемпионате-2021/2022, когда набрал рекордные для себя 82 (34+48) очка в 75 матчах.

Особняком для Владимира, как и для всего «Сент-Луиса», стоит кампания-2018/2019. «Блюзмены» с последнего места в таблице за несколько месяцев выбрались в зону в плей-офф! В том регулярном чемпионате Тарасенко стал лучшим снайпером команды (33 гола), а также вторым бомбардиром (68) и третьим ассистентом (35).

В розыгрыше Кубка Стэнли — 2019 россиянин забросил 11 шайб. Он своим дублем принёс победу «Сент-Луису» в первом матче второго раунда с «Далласом», трижды забил в финале Западной конференции с «Сан-Хосе», включая победный гол в решающем, шестом матче серии. Ещё три его шайбы пришлись на финал плей-офф с «Бостоном». Так Тарасенко помог безоговорочным аутсайдерам «Блюз» сначала выйти в плей-офф, а после и завоевать первый Кубок Стэнли в истории. Владимир стал вторым снайпером и четвёртым бомбардиром «Сент-Луиса» в том розыгрыше.

Нападающий вписал себя в историю «блюзменов» не только благодаря трофею. Тарасенко стал живой легендой клуба, проведя в «Сент-Луисе» 10 лет. Россиянин — 11-й в истории «Блюз» по количеству матчей. Кроме того, он пятый снайпер и бомбардир за всё время существования клуба — и лучший по голам и очкам среди европейцев. Владимир также седьмой ассистент «Сент-Луиса» (второй среди европейцев).

Тарасенко — один из 17 россиян, добравшихся до отметки в 600+ очков. Нападающий занимает 17-е место в списке лучших бомбардиров среди российских хоккеистов в истории НХЛ, он пятый среди действующих игроков. По количеству матчей форвард 32-й (шестой среди активных игроков из России), по голам — 12-й (четвёртый среди действующих), по передачам — 22-й (шестой среди действующих).

29. Евгений Набоков

Клубы: «Сан-Хосе Шаркс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1999—2009, 2011—2015, за исключением локаутного сезона-2004/2005) — 14 сезонов в НХЛ

697 матчей, 353 победы, КН 2,44; 91,1% ОБ, 59 шат-аутов — в регулярных чемпионатах

86 матчей, 42 победы, КН 2,43; 90,8% ОБ, семь шат-аутов — в плей-офф

Евгений Набоков Фото: Vincent Pugliese/ Getty Images

Голкипер был задрафтован «Сан-Хосе» в девятом раунде драфта-1994 под общим 219-м номером. Только через три сезона, в 22-летнем возрасте, Набоков переехал в Северную Америку.

Однако дебютировал в НХЛ Евгений лишь через шесть лет после драфта. 1 января 2000 года вратарь вышел на лёд в ходе встречи с «Нэшвиллом», заменив Стивена Шилдса, и отразил все четыре броска. Спустя почти три недели, 19 января, Набоков провёл первый матч в старте — с «Колорадо». Примечательно, что противником голкипера был Патрик Руа. На табло даже высветилась статистика — количество побед обоих вратарей: 0 против 427. Но в той встрече Евгений отразил все 39 бросков, оформил первый шат-аут и помог сохранить ничейный итог — 0:0.

Со следующего сезона-2000/2001 Набоков стал основным вратарём «Сан-Хосе». В ноябре и декабре россиянина признавали лучшим новичком в НХЛ. А по итогам той кампании вратарь «Шаркс», одержавший 32 победы в 66 матчах при КН 2,19 и 91,5% ОБ, завоевал «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона. Тогда же был приглашён на Матч звёзд.

ВИДЕО

Суммарно Евгений провёл в «Сан-Хосе» 10 лет, в девяти случаях команда выходила в плей-офф и в восьми преодолевала первый раунд. Россиянин установил с несколько десятков клубных рекордов: по количеству матчей за сезон (77), в регулярных чемпионатах (563) и в Кубке Стэнли за сезон (80); по количеству побед за сезон (46), в регулярных чемпионатах (293), в Кубке Стэнли за сезон (10) и в целом в плей-офф (40); по количеству «сухарей» за сезон (9), в регулярных чемпионатах (50), в Кубке Стэнли за сезон (3) и в целом в плей-офф (7). Кроме того, Набоков — лучший в истории «акул» среди вратарей, сыгравших не менее 130 матчей, по коэффициенту надёжности (2,39), и второй по проценту отражённых бросков (91,2%).

Нэбби также один из 14 вратарей в истории НХЛ, забивавших голы, и единственный, сделавший это в большинстве. Среди всех российских голкиперов только Евгений смог забросить шайбу.

Набоков — лучший отечественный вратарь по КН (24-й среди всех вратарей)* и по количеству шат-аутов (21-й); второй по количеству матчей (32-й среди всех). Он долгое время удерживал рекорд по победам, пока в 2023 году Сергей Бобровский не побил оный (24-й). Евгений также третий в списке лучших российских вратарей-бомбардиров (1+15).

Нэбби занимает первое место по количеству «сухарей» (делит с Андреем Василевским), четвёртое по КН в плей-офф среди россиян, проведших больше 30 встреч, второе по матчам и количеству сыгранных минут, четвёртое по ОБ и второе по очкам (0+2). Легендарный вратарь!

*среди всех, кто провёл более одного матча

28. Алексей Жамнов

Клубы: «Виннипег Джетс», «Чикаго Блэкхоукс», «Филадельфия Флайерз», «Бостон Брюинз» (1992—2006, за исключением локаутного сезона-2004/2005) — 13 сезонов в НХЛ

807 матчей, 719 (249+470) очков, «+10» — в регулярных чемпионатах

35 матчей, 19 (6+13) очков, «-6» — в плей-офф

Алексей Жамнов Фото: Graig Abel/Getty Images

Центральный нападающий был выбран «Виннипегом» в 1990-м под общим 77-м номером. К «Джетс» Жамнов присоединился двумя годами позже, в 1992-м. На тот момент ему был 21 год.

Алексей с первого сезона начал показывать мощную игру и даже выступал в тройке с легендарными Теэму Селянне и Китом Ткачуком. Дебютный чемпионат и стал для Жамнова лучшим в карьере. Нападающий набрал 72 (25+47) очка в 68 матчах, став третьим бомбардиром, а также четвёртым голеадором и ассистентом «Виннипега». В сокращённом чемпионате-1994/1995 форвард установил личный снайперский рекорд, забросив 30 шайб в 48 встречах. Этот результат стал вторым в чемпионате — больше было только у Яромира Ягра. Всего же Алексей тогда набрал 65 очков и в гонке бомбардиров НХЛ занял третью строчку — после того же Ягра и Эрика Линдроса.

Лучший период карьеры Жамнова связан с «Джетс». Россиянин в каждом из четырёх сезонов набирал в среднем больше очка за матч. 1 апреля 1995-го он и вовсе установил уникальное достижение, которое позже покорилось только Сергею Фёдорову, став первым россиянином в истории НХЛ, забившим пять голов в одном матче. Форвард «Виннипега» сделал это во встрече с «Лос-Анджелесом» (7:7).

Но своё признание Жамнов получил уже в следующем клубе — в «Чикаго». В составе «Блэкхоукс» Алексей провёл восемь сезонов, показывая стабильно хорошую статистику. И даже дорос до капитанской нашивки, став первым капитаном-европейцем в длинной истории «Чикаго»!

Несмотря на многие личные успехи, карьеру нападающему подпортили травмы. Из-за одной из них — двойного перелома лодыжки — Жамнову пришлось повесить коньки на гвоздь. Тем не менее за время в НХЛ рыжеволосый талант сумел набрать 700+ очков — он один из 15 россиян, добравшихся до этой отметки. Алексей занимает 15-е место в списке лучших российских бомбардиров в истории лиги, 20-е — по количеству матчей, 13-е — по голам и передачам.

27. Игорь Шестёркин

Клубы: «Нью-Йорк Рейнджерс» (с 2019-го) — 5-й сезон в НХЛ

184 матча, 117 побед, КН 2,44; 92,1% ОБ, 11 шат-аутов — в регулярных чемпионатах

27 матчей, 13 побед, КН 2,45; 92,9% ОБ, без шат-аутов — в плей-офф

Игорь Шестёркин Фото: Getty Images

«Рейнджерс» забрали вратаря в четвёртом раунде под общим 118-м номером в 2014 году. Шестёркин перебрался в Северную Америку только пятью годами позже. На тот момент ему было 23.

Дебют Шести состоялся уже в 2020-м, когда ему стукнуло 24 года. В первом матче в НХЛ — с «Колорадо» — Игорь отразил 29 бросков и одержал дебютную победу в лиге (5:3). Двумя днями позже Шестёркин выиграл во второй встрече. Он стал шестым вратарём в истории «Рейнджерс», сумевшим победить в двух матчах подряд. В апреле 2021-го Шести оформил дебютный шат-аут в НХЛ в матче с «Нью-Джерси».

Прорывным для Игоря стал сезон-2021/2022. В той кампании Шестёркин показал безумные числа (36 побед в 53 матчах: КН 2,07; 93,5%, шесть «сухарей»). Результат голкипера по проценту отражённых бросков стал девятым в истории (!) за сезон — и безусловно лучшим среди россиян. Вратарь тогда был едва ли не единственным светлым пятном в «Рейнджерс» и чуть ли не в одиночку тащил команду.

В том же сезоне Игорь выиграл «Везину» — приз лучшему голкиперу сезона. Шестёркин — третий российский страж ворот, завоевавший этот трофей (после Сергея Бобровского и Андрея Василевского). Его даже номинировали на «Харт Трофи» — награду, вручаемую игроку, внёсшему наибольший вклад в успехи своей команды в регулярке НХЛ.

В октябре 2023-го Шести установил рекорд XXI века по скорости достижения 100 побед. Ему понадобилось на это всего 159 матчей. Лишь семь голкиперов за всю историю НХЛ сумели сделать это быстрее. Игорь также один из шести российских вратарей, одержавших 100+ побед.

Уже сейчас Шестёркин — один из лучших вратарей современности. Он наверняка продолжит свой прогресс и вклинится в спор о величайшем голкипере в истории хоккея. И, надо отметить, у него отличные шансы забраться на вершину.

Шести занимает 10-е место среди российских стражей ворот по количеству матчей и восьмое по победам (пятое среди действующих россиян — по обоим показателям). Игорь делит первую строчку с Евгением Набоковым по КН* — он также лучший среди действующих вратарей из России. Хоккеист «Рейнджерс» делит первое место по проценту ОБ с Ильёй Сорокиным*. По количеству шат-аутов он 10-й (шестой среди действующих), 11-й по очкам (0+2).

Несмотря на общие неудачи «Рейнджерс» в розыгрышах Кубка Стэнли, Шести делал всё, что было в его силах, чтобы затащить не самую сильную команду как можно дальше (что делает в принципе в ходе всей карьеры в НХЛ). По матчам в плей-офф он седьмой среди российских вратарей, по победам — восьмой (четвёртый среди действующих по обоим показателям). По КН голкипер пятый среди всех россиян* и третий среди активных российских вратарей; по ОБ Игорь удерживает рекорд**. Он также лучший российский голкипер-бомбардир в плей-офф с тремя очками.

Среди всех вратарей в истории НХЛ Шестёркин занимает четвёртое место по ОБ (лучший среди активных голкиперов), 29-е по КН (второе среди активных). В этой статистике учитывались все, кто сыграл хотя бы 100 матчей в регулярках.

В плей-офф у Шестёркина пятый результат среди всех вратарей за всю историю по ОБ (второй среди активных) и 13-й среди действующих голкиперов по КН. В статистике учитывались все, кто сыграл хотя бы 15 матчей в розыгрышах Кубка Стэнли.

Великий вратарь. Уже здесь и сейчас.

*среди вратарей, проведших более одного матча

**для всех, кто сыграл хотя бы пять встреч

26. Сергей Самсонов

Клубы: «Бостон Брюинз», «Эдмонтон Ойлерз», «Монреаль Канадиенс», «Чикаго Блэкхоукс», «Каролина Харрикейнз», «Флорида Пантерз» (1997—2011, за исключением локаутного сезона-2004/2005) — 14 сезонов в НХЛ

888 матчей, 571 (235+336) очко, «+11» — в регулярных чемпионатах

76 матчей, 47 (18+29) очков, «+20» — в плей-офф

Сергей Самсонов в «Бостоне» Фото: Dilip Vishwanat/Getty Images

Крайний нападающий был задрафтован «Бостоном» в 1997 году в первом раунде под общим восьмым номером. Самсонов сразу перебрался в Северную Америку в 18-летнем возрасте.

Сергей забросил первую шайбу в НХЛ 25 октября 1997-го — за два дня до своего 19-летия — в матче с «Флоридой». В целом за дебютный сезон форвард набрал 47 (22+25) очков в 81 матче и по итогам оного выиграл «Колдер Трофи».

При этом Самсонов стал обладателем уникального достижения, которое ни до, ни после него никому не покорялось — и уже не сможет покориться. За год до дебюта в НХЛ Сергей подписал контракт с клубом «Детройт Вайперз», выступавшим в IHL — Международной хоккейной лиге, которая существовала с 1945-го по 2001-й и стала прародителем АХЛ. Тогда россиянин выиграл Кубок Тёрнера (главный трофей лиги) и получил «Гарри Ф. Лонгман Мемориал Трофи» — приз лучшему новичку лиги. В итоге Самсонов стал первым и единственным игроком в мировой истории, сумевшим взять награды лучшему новичку IHL и НХЛ подряд.

Наиболее успешным для нападающего стал сезон-2000/2001. Тогда форвард «Бостона» набрал 75 (29+46) очков в 82 матчах регулярки. Однако главного достижения Самсонов добился уже не в форме «Брюинз». В 2006-м Сергея обменяли в «Эдмонтон», с которым форвард добрался до финала Кубка Стэнли.

«Ойлерз» едва забрались в плей-офф, поэтому никто на них не ставил. Но в том числе благодаря помощи россиянина «нефтяники» смогли выиграть серии с «Детройтом» (4-2, один гол), «Сан-Хосе» (4-2, два гола, включая шайбу в четвёртой встрече — при 1-2 в серии и 2:3 в матче Самсонов помог сравнять счёт. В итоге «Ойлерз» победили — 6:3) и «Майти Дакс оф Анахайм» (4-1). В финальной серии в упорной борьбе «Эдмонтон» проиграл — 3-4 «Каролине», но Сергей смог однажды отличиться (открыл счёт в проигранном четвёртом матче — 1:2).

В том розыгрыше нападающий с 15 (4+11) очками в 24 встречах стал шестым бомбардиром команды, четвёртым ассистентом и седьмым снайпером.

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Сергей за девять лет в «Бостоне» стал настоящей легендой клуба. Россиянин — четвёртый снайпер (26-й среди всех игроков), ассистент (42-й) и бомбардир (31-й) «мишек» среди европейцев, а также седьмой по матчам (50-й). В 2023-м заслуги россиянина оценили по достоинству. «Бостон» включил нападающего в «Историческую 100» — список 100 самых легендарных игроков в истории «Брюинз».

Самсонов занимает 16-е место в списке лучших российских снайперов, 19-е — в списке лучших российских бомбардиров, 21-е — в списке лучших российских ассистентов. Кроме того, Сэмми — 16-й по количеству матчей. Нападающий также располагается на 17-й строчке по количеству голов, передач и очков в плей-офф для российских хоккеистов, а также на 28-й — по встречам.

25. Олег Твердовский

Клубы: «Анахайм Дакс», «Виннипег Джетс», «Финикс Койотс», «Нью-Джерси Дэвилз», «Каролина Харрикейнз», «Лос-Анджелес Кингз» (1994—2007, за исключением отрезка с 2003 по 2005 год) — 11 сезонов в НХЛ

713 матчей, 317 (77+240) очков, «-21» — в регулярных чемпионатах

45 матчей, 14 (0+14) очков, «-6» — в плей-офф

Олег Твердовский Фото: Robert Lachman/Getty Images

Защитник был задрафтован «Анахаймом» в 1994-м в первом раунде под общим вторым номером. Твердовский установил рекорд среди российских хоккеистов на драфте — никогда ранее россиян не выбирали так высоко. Кроме того, Олег до сих пор удерживает лучший результат для защитников из России (наравне с Андреем Зюзиным).

Твердовский переехал в Северную Америку в том же 1994 году, когда ему было 18 лет. Дебют также оказался знаменательным. Сыграв первый матч за «Анахайм» в возрасте 18 лет восьми месяцев и 13 дней, Олег стал самым молодым игроком в истории «Дакс», которого вызвали на встречу НХЛ. И, хоть защитника считали одним из важнейших элементов юной команды, спустя два года обменяли в «Виннипег». Эта сделка также вошла в историю, поскольку за молодого россиянина отдали будущую легенду Теэму Селянне!

Свой лучший сезон Твердовский провёл уже в «Финиксе». В кампании-1996/1997 игрок набрал 55 (10+45) очков в 82 матчах. Настоящий же успех пришёл уже в 2000-х. После возвращения в «Анахайм» и вручения нашивки альтернативного капитана в сезоне-2001/2002 защитник начал следующий чемпионат в «Нью-Джерси». Олег сыграл 50 матчей в регулярке, набрав 13 (5+8) очков и став пятым оборонцем-бомбардиром «дьяволов». В плей-офф же Твердовский помог «Дэвилз» взять Кубок Стэнли! И хоть в победном розыгрыше у него было всего 15 матчей и 3 (0+3) очка, он провёл шесть из семи финальных встреч. С кем? С «Анахаймом»! Вот так насолил бывшему клубу.

Поиграв затем два года в России, Твердовский вернулся в НХЛ, подписав контракт с «Каролиной». И тут он также преуспел! В составе мощных «ураганов» защитник провёл 72 матча в регулярке, записав на свой счёт 23 (3+20) балла и став четвёртым по очкам среди защитников «Харрикейнз». Несмотря на то что в плей-офф он появился на площадке всего в пяти встречах, Олег внёс вклад в завоевание Кубка Стэнли — второго как для франшизы, так и для игрока.

Твердовский стал одной из легенд «Анахайма». Среди защитников он занимает пятое место по голам (32-й среди всех хоккеистов), передачам (17-й) и очкам (21-й). Россиянин — второй среди европейских игроков обороны по каждому из показателей. Олег также девятый по матчам среди защитников «Дакс» (четвёртый среди европейских оборонцев, 33-й среди всех игроков).

Среди российских защитников Твердовский занимает шестое место по голам (55-е среди всех россиян), ассистам (27-е) и очкам (38-е), а также 12-е по встречам (32-е).

24. Сергей Брылин

Клубы: «Нью-Джерси Дэвилз» (1994—2008) — 13 сезонов в НХЛ

765 матчей, 308 (129+179) очков, «+49» — в регулярных чемпионатах

109 матчей, 34 (15+19) очка, «+2» — в плей-офф

Сергей Брылин Фото: Andy Marlin/Getty Images

Центрального нападающего выбрал «Нью-Джерси» в 1992-м во втором раунде под общим 42-м номером. Спустя два года 20-летний Брылин присоединился к «дьяволам».

Первый сезон Сергей провёл в основном в АХЛ, в регулярке отыграв лишь 26 матчей и набрав 14 (6+8) очков. Однако это не помешало тренерскому штабу «Дэвилз» вызывать его на встречи плей-офф. Брылин в том розыгрыше сыграл 12 матчей и записал на свой счёт 3 (1+2) балла. Примечательно, что свой единственный гол россиянин забил в четвёртой, решающей встрече финальной серии с «Детройтом». Так Сергей выиграл свой первый Кубок Стэнли.

В сезоне-1999/2000 Брылин завоевал свой второй трофей. В плей-офф нападающий набрал уже 8 (3+5) очков в 17 матчах. Один гол россиянин забил в первом раунде с «Флоридой», а остальные две шайбы приберёг на финал с «Далласом». Форвард отличился в первом и четвёртом матчах, причём в четвёртой встрече сравнял счёт в третьем периоде. Так Сергей выиграл свой второй Кубок Стэнли.

Сезон-2000/2001 стал прорывным для Брылина — нападающий в первый и последний раз в карьере пробил отметку в 50 результативных баллов. Сергей набрал 52 (23+29) очка в 75 матчах, также установив личные снайперский и ассистентский рекорды. В плей-офф россиянин отыграл 20 встреч, записав на свой счёт 7 (3+4) баллов. «Нью-Джерси» вновь дошёл до финала, но в этот раз уступил в семи матчах «Колорадо» — не помог даже гол Брылина в пятой игре.

Впрочем, спустя всего два года «Дэвилз» с Сергеем в составе взяли третий Кубок Стэнли за восемь лет. В регулярке нападающий провёл 52 встречи, набрав 19 (11+8) баллов, а в плей-офф отметился 4 (1+3) очками в 19 матчах.

Несмотря на не самую выдающуюся статистику, Брылин является, возможно, самым недооценённым российским хоккеистом в истории НХЛ. Многие, включая многолетнего генерального менеджера «Нью-Джерси» Лу Ламорелло, ценили работоспособность и оборонительные качества нападающего. Он также стал легендой «дьяволов». Сергей занимает 11-е место в списке лучших игроков клуба по количеству матчей как в регулярках, так и в плей-офф, 18-е — по голам (17-е в плей-офф), 19-е — по передачам (и в регулярках, и в плей-офф) и 20-е по очкам (18-е в плей-офф). И это — оборонительный форвард!

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Среди российских хоккеистов Брылин — 25-й по количеству матчей, 35-й — по голам, 39-й по очкам и 48-й — по передачам. В плей-офф статистика ещё лучше. Сергей — 14-й по встречам, 20-й по шайбам, 22-й по баллам и 29-й по ассистам.

Ну и не будем забывать, что ему также принадлежат три Кубка Стэнли и звание одного из лучших оборонительных нападающих в истории России.

23. Артемий Панарин

Клубы: «Чикаго Блэкхоукс», «Коламбус Блю Джекетс», «Нью-Йорк Рейнджерс» (с 2015) — 9-й сезон в НХЛ

629 матчей, 718 (242+476) очков, «+138» — в регулярных чемпионатах

57 матчей, 46 (16+30) очков, «-16» — в плей-офф

Артемий Панарин Фото: Getty Images

Нападающий не был задрафтован — пробился в НХЛ своими силами. После яркой игры в КХЛ 23-летний Панарин подписал контракт с «Чикаго» на два года. Это произошло в 2015-м.

Артемий сразу получил все условия для прогресса — его отрядили в звено к самому Патрику Кейну и Артёму Анисимову. Хлебушек забросил шайбу в дебютном матче — во встрече с «Рейнджерс». В их же ворота нападающий оформил свой первый хет-трик в феврале 2016-го. В дебютном сезоне Панарин набрал 77 (30+47) очков в 80 матчах и выиграл «Колдер Трофи».

В кампании-2017/2018 Артемий, уже выступая за «Коламбус», побил клубный рекорд по количеству очков за сезон — 82. В первом же сезоне за «Рейнджерс» Хлебушек получил нашивку альтернативного капитана. Чемпионат-2021/2022 пока что является для россиянина лучшим в карьере — 96 (22+74) очков в 75 матчах. Хотя в сезоне-2023/2024 он вполне может побить этот личный рекорд.

Хоть Панарина и критикуют за невзрачную игру в плей-офф, нападающий известен своими яркими перформансами, шикарными передачами и лидерскими качествами. Ну и, конечно же, добрым сердцем и любовью к шуткам. Кроме того, форвард — один из самых техничных, нестандартных и креативных хоккеистов в истории российского хоккея. Возможно, он даже входит в топ-3 — сразу после Евгения Кузнецова и Павла Дацюка.

Артемий уже занимает 11-е место среди всех российских хоккеистов по количеству ассистов, 14-е — по голам, 15-е — по очкам и 45-е — по матчам. Среди действующих россиян он четвёртый по баллам и передачам, а также пятый по шайбам. И, кажется, это далеко не всё, что Хлебушек показал в НХЛ.

22. Алексей Ковалёв

Клубы: «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Монреаль Канадиенс», «Оттава Сенаторз», «Флорида Пантерз» (1992—2013, за исключением сезонов-1994/1995, 2004/2005 и 2011/2012) — 19 сезонов в НХЛ

1316 матчей, 1029 (430+599) очков, «-31» — в регулярных чемпионатах

123 матча, 100 (45+55) очков, «+2» — в плей-офф

Алексей Ковалёв Фото: Phillip MacCallum/Getty Images

В 1991-м нападающего задрафтовали «Рейнджерс» в первом раунде под общим 15-м номером. Через год 19-летний Ковалёв присоединился к «Нью-Йорку».

Форвард провёл один из лучших и самый успешный сезон в карьере всего спустя всего два года после дебюта. В регулярном чемпионате Ковалёв набрал 56 (23+33) очков в 76 матчах, став пятым снайпером и ассистентом, а также шестым бомбардиром «Рейнджерс». Но главное случилось в плей-офф. Алексей помог «Нью-Йорку» взять Кубок Стэнли! Россиянин с 21 (9+12) баллом в 23 встречах стал третьим бомбардиром, а также четвёртым снайпером и ассистентом «рейнджеров» в розыгрыше.

Причём Ковалёв внёс важный вклад в победу команды. В первом раунде с «Айлендерс» нападающий забивал в каждом из четырёх матчей, включая один победный гол. И хоть в следующих двух сериях — с «Вашингтоном» и «Нью-Джерси» — россиянин записал на свой счёт лишь одну шайбу, в финале с «Ванкувером» форвард забил четырежды. В том числе и победный гол в третьей встрече! В итоге Алексей стал первым обладателем Кубка Стэнли из России (наряду с одноклубниками Александром Карповцевым, Сергеем Зубовым и Сергеем Немчиновым).

На седьмой год в НХЛ Ковалёв перебрался в «Питтсбург», в котором дорос до нашивки альтернативного капитана. Алексей поиграл за легендарных «пингвинов» — с Марио Лемье и Яромиром Ягром. И даже в такой компании не затерялся. В сезоне-2000/2001 нападающий стал четвёртым бомбардиром чемпионата и вторым в команде. Ковалёв набрал космические 95 (44+51) очков в 79 матчах, уступив только Патрику Элиашу (96), Джо Сакику (118) и Ягру (121).

Алексей запомнился как один из самых одарённых хоккеистов в истории лиги. Именно благодаря этому россиянин входит в число 107 игроков, проведших не менее 19 сезонов в НХЛ. Нападающий долгое время был рекордсменом лиги по количеству матчей среди россиян — пока в 2023-м Александр Овечкин не обошёл соотечественника. Ковалёв — седьмой среди россиян за всю историю по количеству голов, шестой — по ассистам и пятый — по очкам. Кроме того, он один из пяти россиян, сумевших пробить планку в 1000 результативных баллов.

Форвард также занимает пятое место по шайбам в плей-офф среди российских хоккеистов, седьмое — по очкам, девятое — по ассистам и 10-е — по встречам.

Огромен вклад Алексея и в целом в историю НХЛ. Ковалёв входит в топ-100 лиги по количеству матчей (63-й), голов (80-й), очков (87-й) и передач (100-й). По каждому из главных показателей нападающий находится минимум в топ-50 и «Рейнджерс», и «Питтсбурга». Минимум! Так что форварду удалось стать легендой не только в российском хоккее, но и в истории сразу двух клубов НХЛ. Великий!

21. Николай Хабибулин

Клубы: «Виннипег Джетс», «Финикс Койотс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Чикаго Блэкхоукс», «Эдмонтон Ойлерз» (1994—2014, за исключением локаутного сезона-2004/2005) — 4-й сезон в НХЛ

799 матчей, 333 победы, КН 2,72; 90,7% ОБ, 46 шат-аутов — в регулярных чемпионатах

72 матча, 39 побед, КН 2,40; 91,7% ОБ, шесть шат-аутов — в плей-офф

Николай Хабибулин Фото: Zuma/TASS

Голкипер был выбран «Виннипегом» в 1992-м в девятом раунде под общим 204-м номером. Через два года 21-летний Хабибулин переехал в НХЛ.

Николай в дебютном сезоне провёл за «Виннипег» 26 матчей, одержав восемь побед при КН 3,41 и 89,5% ОБ. Но главным годом для вратаря стал 2004-й. Хабибулин, выступая за «Тампу», провёл лучший сезон в карьере. В регулярном чемпионате россиянин одержал 28 побед в 55 матчах, показав КН 2,33 и отразив 91% бросков при трёх шат-аутах. Однако это было лишь началом — основное произошло в плей-офф! Николай отыграл весь розыгрыш от звонка до звонка, одержав 16 побед в 23 матчах при КН 1,71, 93,3% ОБ и пяти «сухарях». Хабибулин помог «Тампе» завоевать первый Кубок Стэнли в истории. Кроме того, он стал первым российским голкипером, взявшим трофей.

Николай — рекордсмен по количеству матчей среди российских вратарей (21-й среди всех россиян; 17-й среди всех вратарей в истории НХЛ). «Булинская стена» занимает второе место по шат-аутам среди россиян (35-й среди всех вратарей), третье по победам (27-й), девятое по КН и 10-е по отражённым броскам (среди всех, кто провёл не менее 50 матчей). Длительное время Хабибулин удерживал рекорд РФ по очкам для голкиперов, пока Василевский 12 января 2024 года не обновил достижение (у Николая 18 очков — все за ассисты; 33-е место среди всех вратарей в истории).

Опытный хоккеист занимает третье место по количеству матчей, побед и шат-аутов среди россиян в плей-офф. По КН (среди тех, кто сыграл хотя бы 30 встреч) Хабибулин второй, по ОБ — третий.

Так что статистика и достижения говорят за Хабибулина сами.

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