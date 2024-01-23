«Флорида» прервала четырёхматчевую серию поражений, обыграв в гостях «Нэшвилл»

В Нэшвилле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» уступил «Флориде Пантерз» (1:4).

Шайбами в составе победителей отметились Сэм Райнхарт, Картер Вераге, Брэндон Монтур и Мэттью Ткачук.

У хозяев единственный гол на счету Жереми Лозона.

Отметим, что российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский провёл матч на скамейке. Вместо него ворота гостей защищал Энтони Столарз.

«Флорида» прервала четырёхматчевую серию неудач, набрала 60 очков и делит с «Нью-Йорк Рейнджерс» второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Нэшвилл» остался с 51 очком и идёт восьмым на Западе.

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