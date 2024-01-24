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Патрик Руа поделился ожиданиями от возвращения в Монреаль в качестве тренера «Айлендерс»

Патрик Руа поделился ожиданиями от возвращения в Монреаль в качестве тренера «Айлендерс»
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа поделился ожиданиями от гостевой игры с «Монреаль Канадиенс», которая состоится 26 января в 3:00 мск.

«Приезжать туда всегда особенно. Они вывели мой номер. Я провёл там 10 хороших лет, три финала Кубка Стэнли, две победы. Да, поездка туда — это по-особенному. Болельщики всегда были добры ко мне. Это отличный хоккейный город. Это как на Лонг-Айленде, там отличные болельщики. Здорово быть частью этого», — цитирует Руа официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Руа провёл в «Монреале» 10 лет с 1985 по 1995 год. Он помог «Канадиенс» дважды выиграть Кубок Стэнли в 1986 и 1993 годах и трижды доходил до финала Кубка Стэнли. Руа одержал 289 побед за «Канадиенс», став вторым голкипером в истории канадского клуба по этому показателю.

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