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«Амур» почтил память Дмитрия Тарасова, подняв вымпел под своды арены

«Амур» почтил память Дмитрия Тарасова, подняв вымпел под своды арены
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В эти минуты в Хабаровске проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Амур» принимает уфимский «Салават Юлаев». Идёт второй период, счёт 2:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2024, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
3-й период
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Дрозг (Капустин, Шевченко) – 03:49 (5x5)     2:0 Шевченко (Гуркин, Хохлачёв) – 20:24 (5x4)     2:1 Ливо (Хафизуллин, Дроздов) – 21:55 (5x4)    

В преддверии стартового вбрасывания клубы почтили память Дмитрия Тарасова, который умер 14 июня 2023 года. Под своды хабаровского стадиона был поднят именной стяг бывшего хоккеиста с 14-м номером.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Дмитрию было 44 года. Хоккеист — уроженец Хабаровска, он играл за «Амур» с 1997 по 2006 год, а также с 2011 по 2016 год. В хабаровском клубе нападающий и завершил профессиональную карьеру. Тарасов — лидер «Амура» в чемпионатах страны по количеству проведённых матчей и чемпион России в составе «Салавата Юлаева».

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