«Амур» почтил память Дмитрия Тарасова, подняв вымпел под своды арены

В эти минуты в Хабаровске проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Амур» принимает уфимский «Салават Юлаев». Идёт второй период, счёт 2:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

В преддверии стартового вбрасывания клубы почтили память Дмитрия Тарасова, который умер 14 июня 2023 года. Под своды хабаровского стадиона был поднят именной стяг бывшего хоккеиста с 14-м номером.

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Дмитрию было 44 года. Хоккеист — уроженец Хабаровска, он играл за «Амур» с 1997 по 2006 год, а также с 2011 по 2016 год. В хабаровском клубе нападающий и завершил профессиональную карьеру. Тарасов — лидер «Амура» в чемпионатах страны по количеству проведённых матчей и чемпион России в составе «Салавата Юлаева».