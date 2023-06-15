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Умер хоккеист Дмитрий Тарасов, что произошло, чем знаменит, биография игрока, спортивные достижения

Скоропостижная смерть. В 44 года не стало чемпиона России Дмитрия Тарасова
Сергей Емельянов
Умер хоккеист Дмитрий Тарасов
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Он играл в лучшей тройке в истории «Амура» и по-прежнему остаётся рекордсменом клуба.

Утром 15 июня трагическая новость пришла их Хабаровска. Хоккейный клуб «Амур» сообщил о смерти своего бывшего капитана Дмитрия Тарасова, который за время своей игровой карьеры успел стать настоящей легендой Хабаровска. Известного хоккеиста не стало в 44 года. Причины смерти на данный момент не сообщаются.

«Вчера в Хабаровске скоропостижно скончался воспитанник хабаровского «Амура», лидер клуба в чемпионатах страны по количеству проведённых матчей и чемпион России в составе «Салавата Юлаева» Дмитрий Тарасов. Ему было 44 года.

Коллектив хоккейного клуба «Амур» и хабаровские болельщики выражают искренние глубочайшие соболезнования родным и близким Дмитрия. Мы будем помнить всегда», — сообщается на официальном сайте «Амура».

Официальное сообщение «Амура» о смерти Тарасова
ХК «Амур» сообщил о смерти рекордсмена клуба Дмитрия Тарасова

Тарасов родом из Хабаровска и является воспитанником «Амура», но первые хоккейные шаги на профессиональном уровне он совершал в Москве. В 16-летнем возрасте молодой нападающий провёл первый матч за фарм-клуб ЦСКА во второй лиге российского хоккея.

В системе армейцев Тарасов отыграл ещё два сезона, после чего в 1997 году вернулся в родные пенаты, когда хабаровский клуб ещё носил название «СКА-Амур». Большую часть сезона-1997/1998 Дмитрий провёл во второй команде, но при этом он успел дебютировать в элитном дивизионе чемпионата России, сыграв три матча за главную команду.

Дмитрий Тарасов

Дмитрий Тарасов

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В составе хабаровчан выступал на протяжении девяти сезонов, набрав 112 (46+66) очков в 316 проведённых матчах. В 2006 году, сразу после того, как вместе с родной командой завоевал повышение в классе, потерянное двумя годами ранее, подписал контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым», с которым в сезоне-2007/2008 единственный раз в своей карьере стал чемпионом России.

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В середине того сезона руководство «Амура» предлагало Дмитрию вернуться в Хабаровск, на что он ответил отказом, однако сразу по окончании сезона всё-таки покинул Уфу, где не был игроком основного состава, и заключил пробное соглашение сроком на два месяца с московским «Динамо». В составе москвичей провёл 10 матчей, набрав 3 (1+2) очка, однако сразу после окончания срока действия контракта перешёл в другой московский клуб — «Спартак».

В составе своего нового клуба неплохо провёл оставшуюся часть сезона, набрав 21 (7+14) очко в 42 матчах, тем не менее в октябре 2009 года, несмотря на слухи о его возвращении в «Амур», подписал однолетний контракт с новосибирской «Сибирью». В своём дебютном сезоне в составе сибирского клуба провёл на площадке 42 матча, набрав 20 (8+12) очков.

В том чемпионате Дмитрий также стал автором редчайшего достижения, сумев забросить две шайбы за одно меньшинство. 13 января 2010 года с интервалом в 31 секунду Тарасов дважды подряд огорчил голкипера «Авангарда» Карри Рямё.

Дмитрий Тарасов

Дмитрий Тарасов

Фото: Денис Юферов, photo.khl.ru

Руководство новосибирской команды приняло решение продлить соглашение с игроком ещё на один год. Однако сезон-2010/2011 у Дмитрия получился неудачным — в 46 проведённых матчах он набрал лишь 8 (0+8) очков, после чего покинул клуб. После столь провального отрезка нападающий нуждался в кардинальной смене обстановки. Как нельзя кстати подвернулся вариант с возвращением в «Амур». Как только Тарасов вступил на родную дальневосточную землю, ему вручили капитанскую нашивку, с которой он в дальнейшем не расставался уже до окончательного ухода из клуба.

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В «Амуре» Тарасов отыграл последние пять сезонов своей игровой карьеры, в итоге поставив рекорд по количеству проведённых матчей за хабаровскую команду в чемпионатах России, который принадлежит ему и по сей день. Болельщики «Амура» до сих пор с теплотой вспоминают времена тройки Петружалек – Врана – Тарасов, по мнению многих, считающейся сильнейшей в истории клуба.

Дмитрий Тарасов

Дмитрий Тарасов

Фото: photo.khl.ru

4 ноября 2017 года нападающий объявил о завершении игровой карьеры, после чего успел провести ещё один сезон в должности ассистента главного тренера команды МХЛ «Амурские Тигры» (2020-2021).

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«Чемпионат» выражает соболезнования родным и близким Дмитрия.

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