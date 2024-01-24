Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров пропустил матч с минским «Динамо» по причине болезни
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и минским «Динамо». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
1-й период
0 : 1
Динамо Мн
Минск
0:1
Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров пропустил сегодняшний матч с минским «Динамо» по причине болезни. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Функции главного тренера в данной игре возложены на старшего тренера команды Равиля Якубова.
ЦСКА в текущем сезоне провёл 53 матча и на данный момент занимает седьмую строчку в таблице Западной конференции КХЛ.
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